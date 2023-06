Cuando el nombre de Julio Furch, delantero del Atlas mexicano, se instaló como un refuerzo posible para Boca en el próximo semestre en el que deberá afrontar el tramo final de la Copa Libertadores, no pareció generar demasiado entusiasmo entre los hinchas.

El goleador de 33 años dejó el fútbol argentino en 2015, habiendo tenido su mejor registro en esa materia defendiendo la camiseta de Arsenal en la temporada 2013/2014, con 13 tantos. La explosión la tuvo en la Liga MX, marcando 33 goles con Veracruz, 69 con Santos Laguna y volviéndose ídolo en Atlas, siendo una pieza clave para un bicampeonato histórico y habiendo aportado ya 25 goles para el equipo.

En México, Julio Furch no solo creció como futbolista, sino que también se volvió líder. Sin embargo, todos en Argentina saben que jugar en Boca es otra cosa, que requiere de un condimento extra que muy pocos poseen y que incluso no llegan a saber si cuentan o no con él hasta que se ponen la camiseta y pisan La Bombonera.

Pero en contraposición a la indiferencia de muchos hinchas con la posible llegada del delantero, hay un exjugador Xeneize que dejó en claro que le tiene mucha fe. “Si llevás a Julio Furch a Boca y lo ponés con Benedetto hacen tres goles por partido”, dijo Jorge Coch en diálogo con Boca de Selección.

El ex-wing que conoce muy bien el fútbol mexicano para haber jugado allí seis años de su carrera mostró así que también confía en la recuperación de Benedetto, delantero que viene teniendo pobres producciones y que incluso ha ido cambiando la idolatría de los hinchas por murmullos y gestos de desaprobación.