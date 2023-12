Iván Zamorano, legendario goleador del seleccionado chileno, Real Madrid e Inter, no solo presenció desde Miami el resultado del sorteo de la fase de grupos de la Copa América que emparejó a Chile con Argentina, sino que además se encargó de augurar una gran historia entre Boca y Arturo Vidal si es que finalmente termina por concretarse el fichaje de su compatriota con el equipo argentino.

“Yo soy colocolino, yo prefiero que vuelva a Colo Colo, pero Arturo todavía tiene dos o tres años de muy buen fútbol. Yo creo que él tiene esa capacidad de guerrero, de entrega, de lucha. Es jugador tanto para Colo Colo como para Boca”, comenzó diciendo el exdelantero en diálogo con TyC Sports, previo al inicio de la ceremonia.

“Creo que está entusiasmado con volver a retomar su nivel futbolístico, y tanto Boca como Colo Colo seguramente lo esperan con los brazos abiertos. Al tercer partido, como en su momento sucedió con el Pitbull Gary Medel, Arturo vidal será ídolo”, agregó Iván Zamorano, en un claro augurio positivo a lo que podría aportarle a Boca como futbolista.

Que haya más o menos posibilidades de dar con el fichaje de Arturo Vidal es otra de las tantas circunstancias que dependerán ya no solo del resultado de las elecciones en Boca, sino más bien de cuándo podrán llevarse a cabo las mismas tras la denuncia por irregularidades en el padrón que hizo la oposición y ya derivó en la suspensión de su realización en la fecha prevista originalmente, sin que se haya destrabado todavía la opción de hacerlas el 17 de diciembre.

El mediocampista chileno es uno de los grandes deseos de Juan Román Riquelme, ahora candidato a presidente, pero no estaría habilitado a gestionar su incorporación si no hay elecciones de las que su fórmula resulte ganadora, pues desde la oposición se han encargado de resaltar que el mandato actual está cumplido y que por ende no le corresponde ni esa gestión ni la de ninguna otra incorporación, incluida la llegada de un nuevo entrenador.

¿Qué dijo Riquelme sobre Vidal?

Juan Román Riquelme no ocultó su deseo de poder lograr que Arturo Vidal puede lucir finalmente la camiseta de Boca después de algunos coqueteos que ya hubo en el pasado y quedaron en la nada. “Hace dos años dije que nació para jugar acá. Con Cavani pasó lo mismo. Hay jugadores que nacieron para vestir la camiseta de Boca. Son jugadores extraordinarios, estrellas mundiales, que para nosotros sería un sueño tenerlo en La Bombonera”, había manifestado el ídolo y vicepresidente Xeneize.

¿Jugará Arturo Vidal la Copa América?

El mediocampista se perdió las últimas fechas de Eliminatorias CONMEBOL, disputadas en octubre y noviembre, producto de la lesión de rodilla que sufrió jugando dicha competencia para la Selección de Chile en septiembre. Habiéndose sometido ya a una intervención quirúrgica, los tiempos de recuperación le permitirán llegar a la Copa América, que se disputará entre junio y julio de 2024, aunque su presencia en la competencia dependerá también de otros factores, por ejemplo quién será designado como entrenador de Chile, en qué club jugará y cuánta continuidad logrará tener en el primer semestre del nuevo año.