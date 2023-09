El icónico personaje del último Boca vs. Palmeiras que irá a La Bombonera

Llegó el día. Desde las 21:30, Boca recibirá a Palmeiras (Star+) en La Bombonera buscando imponerse en el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores. Al igual que en 2018, el Xeneize deberá sacar una ventaja para irse más cómodo a definir la llave en Brasil.

Desde que se confirmó que el club de la Ribera y el Verdao iban a volver a verse las caras, los recuerdos de sus viejos cruces no tardaron en aparecer. De hecho, hasta Darío Benedetto se peló para imitar el look con el que convirtió aquel doblete de hacer 5 años. No será la única coincidencia.

El viejo conocido que estará en La Bombonera

Después del segundo gol del Pipa, la transmisión televisiva capturó a un simpatizante gritando el gol mientras decía “este tipo está loco”. Fue tan viral que terminó convirtiéndose en meme y, años después, varios hinchas se acordaron y pidieron que diga presente esta noche.

El muchacho en cuestión es Luciano Nunez, quien apareció en su cuenta de Twitter y contestó: “Estoy firme el jueves”. Se espera una Bombonera repleta de gente para uno de los encuentros más importantes del 2023.

¿Cómo salió el último Boca vs. Palmeiras en La Bombonera?

El choque en cuestión se dio también en semifinales, pero en 2018. Fue 2 a 0 para los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto con un doblete de Darío Benedetto. El Pipa había entrado para jugar los últimos 15 minutos y terminó dándole una importantísima ventaja a los suyos. Hoy va al banco, ¿repetirá?

Dónde ver Boca vs. Palmeiras por la Copa Libertadores

El partido entre el Xeneize y el Verdao se podrá ver desde las 21:30 por la plataforma Star+.