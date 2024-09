Carlos Navarro Montoya le ha dado tanto a Boca y al fútbol argentino que, inevitablemente, se ha convertido en palabra autorizada para hablar de estas cuestiones. Es por eso que, en diálogo exclusivo con BOLAVIP, el “Mono” dio su visión al respecto e invitó a reflexionar sobre modelos, estructuras y proyectos en el ámbito local.

“El fútbol argentino sigue manteniendo su identidad y sus rasgos, que lo hacen competitivo, disputado, con esa particularidad de que siempre surgen futbolistas jóvenes que renuevan su prestigio. Sin embargo, fuera del campo se necesita mejorar cuestiones organizativas. El torneo de 28 equipos se debe rever de manera urgente, incluyendo el ascenso. También hay que mejorar la tecnología, como el VAR, para mejorar la calidad de la competencias”, aseveró.

– ¿Cuál es tu opinión del VAR y por qué crees que cuesta tanto su aplicación en el fútbol argentino?

El VAR es una herramienta tecnológica manejada por seres humanos. Donde haya una jugada interpretable, va a haber polémica y distintas opiniones. Para mí, se debe profundizar la mejora de la tecnología, como la implementación del offside semiautomático; ahí se terminan todas las discusiones. O, por ejemplo, el sistema que te indica si la pelota entró o no. Son todos elementos que el fútbol argentino necesita urgentemente de su aplicación.

– ¿Hoy hay más presión en el fútbol argentino? No solo con respecto al arbitraje, sino a lo emocional y la crítica que sufre el futbolista.

La opinión, tanto la crítica como los elogios, se ha masificado debido al uso de las redes sociales. Hay un hincha que se manifiesta en la cancha y otro a través de las redes. Los jugadores deben estar preparados para la masividad de la llegada de este mensaje. Cuando fui director en las inferiores de Boca, a los chicos le hacíamos cursos y charlas para manejarse mejor en ese ámbito.

– ¿Por qué es tan difícil el Mundo Boca?

Por la trascendencia que tiene Boca, que se magnificó justamente con la llegada de las redes. Todo elogio y crítica tiene una trascendencia muy grande, y para eso hay que estar preparado. Boca te da todo, pero también te exige todo. Cada paso genera una expectativa muy grande.

– Futbolísticamente, ¿cómo lo ves a Boca actualmente?

Ahora lo veo en un espacio de altibajos e irregularidad. Durante los meses de abril y mayo, Boca había tenido un alto nivel de fútbol, con un estilo reconocible y buenas sensaciones, pero ahora se convirtió en un equipo ciclotímico. Es cierto que el plantel ha tenido lesiones, pero hay muy buenos jugadores para salir de esta irregularidad.

– ¿Crees que la salida de la irregularidad podría darse en el próximo Superclásico?

El Superclásico siempre es determinante. Es un torneo en sí mismo, porque Boca y River juegan un campeonato aparte cuando se enfrenten, y por supuesto que una victoria multiplica hechos positivos y una derrota deja secuelas. De todas formas, Boca todavía tiene por delante la Copa Argentina y un torneo largo, no finalizó con la eliminación de la Copa Sudamericana. Se puede modificar este presente.

Boca, por ser Boca, siempre debe tener el deseo de pelear cada campeonato y llegar a las finales de los torneos. De ahí, nadie puede ponerlo en obligación de ser campeón. Soy de aquellos que opinan que los campeonatos locales son muy importantes porque te permiten afianzarte en tu medio y generar una hegemonía, dándote la posibilidad de disputar la Copa Libertadores, el gran objetivo que tiene Boca este año.

– ¿Cuál es tu pensamiento acerca de Diego Martínez?

A mí me parece muy buen entrenador, con un gran cuerpo técnico porque los conozco. Todavía están en un proceso de aprendizaje, pero deben lograr algo que es muy importante en Boca para poder triunfar, que es imponerse, tanto la idea como los distintos cuestionamientos. Creo que están por ese camino. Lógicamente, Boca es un espacio para técnicos inobjetables, pero el club ya los fue a buscar y, por ejemplo, el Tata Martino eligió declinar esa propuesta. Por eso, Boca salió al mercado local y encontró el buen presente de Martínez.

La gestión de Riquelme y el debate sobre la ampliación de la Bombonera

Riquelme, presidente de Boca.

El Mono, tajante, levantó el pulgar al momento de calificar el ciclo de Juan Román Riquelme como presidente de Boca. “Me parece muy buena la gestión de Riquelme. Puede haber algún cuestionamiento, pero en líneas generales el socio de Boca votó a Román por un cambio en la fisonomía del club y esto se está cumpliendo. Por otro lado, desde los resultados, no se alcanzó el gran objetivo que es la Copa Libertadores, pero cumplió con su deber de llegar a instancias decisivas. Luego, se han hecho obras en la Bombonera y en el predio, lugares que aprovechan los socios, así que me parece que el balance es positivo”.

Con esto le dio paso al debate que gira en torno al Estadio Alberto J. Armando y su problema de capacidad ante la incesante demanda. “La ampliación de la Bombonera es prioritario. No hay nada más importante en Boca en este momento que encontrar las vías para poder ampliar la cancha. El primer objetivo es poder permanecer allí, que es el mayor deseo de los hinchas. Sé que se ha avanzado con los proyectos y debe ser la gran prioridad del club, por encima de los resultados deportivos“.

La comparación con las obras hechas en River no pasó de largo. “Hay que felicitar a su dirigencia por lo que han hecho, porque han optimizado la estructura que tenían en el Monumental, pero Boca debe tener sus tiempos y la zonificación es distinta”. Luego, repitió: “La prioridad absoluta es la ampliación de la Bombonera”.

El ping pong del Mono Navarro Montoya

– ¿Qué tres arqueros del fútbol argentino te gustan en la actualidad?

Sacando a los consagrados, como Chiquito Romero y Franco Armani, Guido Herrera, Tomás Marchiori y Leandro Brey son muy buenos arqueros.

A nivel mundial, hoy por hoy el mejor arquero del mundo es Dibu Martínez, pero si hago una mirada más lejana, el mejor y más completo es Manuel Neuer, sin dudas.

– ¿Y en la Selección Argentina?

Para mí, el mejor de todos fue Hugo Gatti, aunque no llegó a jugar un Mundial. Yo no lo vi jugar a Amadeo Carrizo, pero también fue de los mejores. Menciono al Pato Abbondanzieri y, obviamente al Dibu Martínez.

– ¿Qué jugadores te llevarías a tu equipo si fueras DT? Eligiendo uno por línea.

No es fácil. En el arco, me llevaría a mi hijo, ja. En Primera División, Guido Herrera me gusta mucho. Después, en la defensa, Aaron Anselmino me parece el mejor proyecto del fútbol argentino en esa posición. Adelante, elijo a Cristian Medina, también Franco Mastantuono me parece un futbolista notable. Como delantero, el Diablito Echeverri es un jugador desequilibrante. Argentina es una fuente inagotable de grandes futbolistas.