Más allá del gol de Germán Cano que abrió el partido tras una gran jugada colectiva de Fluminense, el transitorio empate con un imponente zurdazo de Luis Advíncula para Boca y el golazo final del triunfo en el alargue en los pies de John Kennedy, la acción individual que quedará marcada como la más determinante en el resultado definitivo de la final de la Libertadores 2023 será la irresponsable expulsión de Frank Fabra en el Xeneize.

Con el marcador ya 2 a 1 abajo, pero con más de 20 minutos para cambiar la historia, el partido le daba una oportunidad de oro a Boca al quedar en superioridad numérica, ya que John Kennedy vio la tarjeta roja por doble amonestación tras excederse en el festejo de su gol al minuto 100 del partido. Sin embargo, el Xeneize no iba a poder aprovechar esta situación debido a que Fabra se hizo expulsar de la manera más insólita posible.

Cuando finalizaba la primera parte del tiempo suplementario, el colombiano tuvo una acción ofensiva que terminó en el área de Fluminense. Allí, el lateral izquierdo reclamó una mano de Guga que existió pero que Wilmar Roldán tomó como que no interfería en la jugada, y lógicamente por los reclamos se armó un tumulto. Nino, capitán de Flu, se le fue al humo a Nicolás Figal para intentar sacarlo del partido, pero quien saltó fue el propio Frank Fabra.

Propinando desde lejos un cachetazo para Nino, el colombiano rápidamente se dio cuenta de lo que había hecho y de lo que comprometía a su equipo. Roldán, de espaldas a la acción, fue a verificar la acción al VAR y expulsó a Fabra a falta del segundo tiempo suplementario, dejando a Boca en inferioridad en el resultado y con igualdad numérica nuevamente. Pese a los intentos desesperados durante la segunda mitad del alargue, Boca terminó cayendo con Fluminense por 2 a 1 y perdió en la final de la Libertadores.

Luego del partido, Sergio Romero -indiscutida figura de Boca en esta Copa- dejó un fuerte análisis de lo que fue la final, y sobre todo de lo que pudo haber sido ese último tiempo suplementario con supremacía numérica. Sobre esto, aunque de buena manera, Chiquito dejó un reclamo para Fabra y para la innecesaria acción realizada que terminó en su expulsión.

“Es difícil hacer un análisis ahora, tengo jugadas en la cabeza y otras que no. Creo que se hizo un buen partido, tuvimos chances. Llegamos al arco de ellos y no se podía dar hasta el gran gol de Luis (Advíncula). Después no supimos aprovechar ese hombre de más. Hubiese sido otra historia si en esos últimos 15 teníamos un hombre de más. Capaz que lo ganábamos antes sin ni siquiera llegar a los penales. Pero bueno, es fútbol. A veces tenés reacciones que no querés tener como le pasó a Frank. Después de eso quedamos empardados y se cerraron muy bien atrás, no nos dieron oportunidades. Hay que seguir para adelante para que a Boca le vaya bien”, expresó en zona mixta del Maracaná el arquero de Boca.

De momento, Romero fue el único del plantel que salió a hablar sobre Fabra y su condicionante expulsión, y en estas primeras palabras se notó el reclamo hacia su imprudente acción pero expresada de manera serena. Por parte de los hinchas, las redes sociales insisten en un fin de ciclo para el colombiano en Boca.

Nino habló de la expulsión a Fabra

Luego de la coronación de Fluminense, Nino se refirió a aquella acción en la que recibió la cachetada de Fabra que desembocó en la expulsión del colombiano: “Muchas veces el partido tiene cosas imprevisibles. Conseguimos hacer el gol en la prórroga, John Kennedy se fue expulsado y, gracias a Dios, Fabra me dio el golpe en la cara y se fue expulsado también. Lo festejé mucho eso”, soltó el capitán tricolor.

Fabra, con un antecedente similar en otra Libertadores

En la Libertadores 2020, cuando Boca aún corría con chances de un milagro en las semifinales ante Santos en Sao Paulo, Frank Fabra se llevó la roja directa tras pisar a Marinho cuando el marcador ya se encontraba 3 a 0 en contra del Xeneize, pero con 40 minutos restantes de partido. Allí, el colombiano dejó al equipo de la Ribera con uno menos y resultó imposible la remontada. Vale la aclaración, tuvo responsabilidad en dos de los tantos del Peixe y, casualidad o no, el árbitro de aquella semifinal también era Wilmar Roldán.