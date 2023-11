Falta poco más de una semana para que en Boca haya elecciones de comisión directiva. Las mismas están programadas para el domingo 2 de diciembre y los socios habilitados podrán elegir entre dos listas: la del oficialismo, con Juan Román Riquelme como candidato a la presidencia y Jorge Amor Ameal en el rol de vicepresidente; y la de la oposición, encabezada por Andrés Ibarra y Mauricio Macri.

Con el clima caldeado también por las elecciones nacionales de las que Javier Milei se erigió como presidente electo luego de contar con el apoyo activo del expresidente Macri; la campaña va tomando mayor temperatura a medida que se aproxima la votación. Curiosamente, también los hinchas de River pasaron a formar parte de la misma y mucho tuvo que ver con esto el último spot que la actual dirigencia difundió a través de las redes sociales oficiales del club.

En el mismo se presenta una Bombonera en pleno acondicionamiento de su terreno de juego y se anuncia que solo faltan nueve días para las elecciones, justo cuando se enfoca a la tribuna que tiene pintado el número doce. Un simple descuido que costó caro si se tiene en cuenta que lo que se termina viendo es 9 y 12, números fetiche de los riverplatenses desde que le ganaron a Boca la final de la Copa Libertadores 2018 en Madrid.

Los hinchas de River no tardaron en acudir a la cuenta de su clásico rival para hacerle notar tan inoportuno fallido. “No se pueden descansar tanto solos”. “Qué numerín, muchachos”. “El CM es el Burrito Ortega”. “Resista, Jequelme. El pueblo está con vos”. “Más hincha de River que yo”. “Homenaje a Madrid”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los hinchas del millonario.

También hubo participación de cuentas muy populares, como la de Zekiel79 que sentenció “ya ni hace falta editar los videos” y la de San Marino Fútbol, que expresó: “Qué grande Gallardo en su primer día como CM de Boca Juniors”. Incluso fueron muchos los propios hinchas de Boca que, algunos furiosos y otros lamentándose, reconocieron el desacierto.

Riquelme insiste en que serán las elecciones más fáciles de la historia de Boca

Tras la eliminación de Boca en las semifinales de la Copa Argentina, a 10 días de las elecciones, Juan Román Riquelme volvió a defender la gestión de la comisión directiva más allá de los objetivos deportivos que se le negaron este año. En ese sentido, insistió en lo fácil que se plantea para los socios la decisión que deberán asumir a través del voto el próximo 2 de diciembre. “Las elecciones las vamos a ganar, si no, no me presento. Es la elección más fácil de la historia: o ser un club de fútbol o que lo usen para política”, dijo en diálogo con TyC Sports.

¿Cuáles son los planes de Riquelme para La Bombonera?

En la misma entrevista, el actual vicepresidente de Boca fue consultado por la posibilidad de ampliar La Bombonera si les toca continuar gestionando el club por los próximos cuatro años. “Lo que tenemos que hacer es nunca mentirle al hincha. Si estos señores dicen lo que dicen después de 25 años y la gente les quiere creer… El hincha lo tiene fácil en las elecciones. Yo no puedo salir a decir que voy a hacer una cancha nueva. Primero tengo que sentarme con todos los vecinos y preguntarles si están de acuerdo o no”, señaló.

¿Quiénes pueden votar el 2 de diciembre?

Si bien Boca tiene más de 350 mil socios entre plenos y adherentes, su estatuto determina que son muchos menos los que podrán votar. Los socios habilitados serán aquellos de la categoría Activos y vitalicios, que son cerca de 98.000 y que tengan más de dos años de antigüedad.