Después de lo que fue la derrota de Boca en la Copa Argentina, que le quitó una nueva chance de clasificarse a la próxima edición de la CONMEBOL Libertadores, Juan Román Riquelme se refirió a lo que ocurrirá el próximo sábado 2 de diciembre, fecha en la que se le celebrarán las elecciones en la institución de La Ribera.

En los últimos días hubo diferentes ‘ataques’ hacia la familia de Riquelme, como así también algunas clausuras del estadio y diversas denuncias por fraude social debido a la gran cantidad de fanáticos fueron habilitados a participar de los comicios electorales. Y el máximo ídolo del Xeneize fue consultado respecto a la chance de que se baje de la pelea por la presidencia.

Tras disparar contra Andrés Ibarra y Mauricio Macri, a quienes acusó de no tener cariño por Boca, fue claro con lo que ocurrirá el próximo fin de semana: “Si no me presento a las elecciones, mi mamá me mata, no me habla más. Ella me dijo que está orgullosa de ser mi mamá cuando volví a Boca, ahora no puedo aflojar” , expresó.

A través de una entrevista con TyC Sports, Riquelme fue determinante y se mostró muy optimista de cara a los comicios: “Las elecciones las vamos a ganar, sino no me presento. Es la elección más fácil de la historia: o ser un club de fútbol o que lo usen para política”.

Además de haber confirmado que no habrá manera alguna de que no se presente a las elecciones presidenciales de Boca, se mostró completamente enojado por lo que fue la gestión comandada por Daniel Angelici, a quien responsabilizó de que el eterno rival azul y oro consiguiera 14 títulos bajo la conducción técnica de Marcelo Gallardo: “Nunca se habló de que los mejores años de River fueron con Angelici como presidente de Boca. Hoy lo único que escucho es que Boca no va a clasificar a la Libertadores”, cerró.

¿Cómo quedaron distribuidas las agrupaciones oficiales para las elecciones en Boca?

Del lado de la candidatura de Juan Román Riquelme y Jorge Ameal, las agrupaciones que, en síntesis, conforman el oficialismo de frente a las elecciones del próximo sábado dos de diciembre son: Soy Bostero, Juntos por Boca, Nuevo Boca, La Bombonera (la cual integra el movimiento Boca Somos Todos de Víctor Santa María), Por un Boca Mejor y Azul y Oro.

En tanto que por la oposición, las que apoyan al binomio Andrés Ibarra y a Mauricio Macri, cuentan con: Dale Boca, Frente Único Boca, Resurgimiento Boquense, Boca es Boca, Súper Boca, Alternativa Boquense, Arriba Boca y Xeneize por Siempre Boca.

¿Cuándo son las elecciones en Boca y quiénes pueden votar?

Los comicios en Boca tendrán lugar el próximo sábado 2 de diciembre de 2023, y serán dentro de predio Xeneize en La Boca, con la importante posibilidad de que se de dentro de la propia Bombonera.

Aquellos hinchas que sean socios de Boca y estén al día con la cuota podrán votar, siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos:

Tener dos años de antigüedad como socio activo de Boca para la fecha 2/11/2023

Ser mayor de edad (18 años en adelante)

Ser socio vitalicio, activo, interior o exterior el día de la elección.

No ser empleado vigente del club