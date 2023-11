Tras confirmar su candidatura como vicepresidente en las elecciones que se celebrarán en Boca el próximo 2 de diciembre, acompañando a Andrés Ibarra en la principal fuerza de oposición, Mauricio Macri jugó una carta fuerte contra Juan Román Riquelme, quien a su vez confirmó que será el candidato a la presidencia por el oficialismo invirtiendo roles con Jorge Amor Ameal.

En un amenazante mensaje a los hinchas para el caso en que el ídolo volviera a salir victorioso en las urnas, aseguró que no puede mezclarse el futbolista que fue Riquelme con el dirigente, porque caso contrario al Xeneize podría esperarle un futuro similar a lo que ya vivió River con Daniel Passarella, en una clara referencia al descenso del clásico rival en 2011.

“Espero realmente que la mayoría de los hinchas de Boca se de cuenta que este es el camino y que no hay que mezclar, porque si mezclás te termina pasando como le pasó a River con Passarella. Y no terminó bien. Entonces creo que esto no tiene que terminar mal. Si termina acá, dentro de todo puede terminar bien. Si no, esto va a ir para situaciones peores”, expresó Macri en diálogo con Súper Deportivo Radio.

Como chicana, el expresidente de la Nación dijo que recibe un pedido constante por parte de los hinchas del Millonario: “Me duele que los hinchas de River me digan siempre la misma frase. Me pone loco. Me dicen que no joda, que no vuelva. Me encontré con tres hoy y uno me dice ‘ahora estoy enojado con vos, que siga Riquelme 100 años'”, dijo.

Y explicó: “Hoy el plantel de Boca vale infinitamente menos de lo que valía en la época de la anterior gestión de Angelici, porque se ha ido comprando sin ton ni son y por distintos conflictos se han ido perdiendo jugadores muy valiosos. Entonces, creo que hay que tratar de diferenciar y uno no puede renunciar ni un segundo a ese afecto por el club”.

Macri propuso a Palermo como técnico

Mauricio Macri dejó claro que en caso que Andrés Ibarra se convierta en nuevo presidente de Boca ya tiene un favorito para el cargo de entrenador que actualmente ocupa Mariano Herrón de manera interina. “Me encantaría que el técnico sea Palermo si ganamos las elecciones. Los técnicos de Boca siempre tienen que ser los que han ganado todo: Tenemos técnicos de la casa antes de darle la oportunidad a Guardiola, lo vamos a hacer esperar un poquito más”, señaló.

Palermo respaldó a la fórmula Ibarra-Macri

En el acto formal en que Andrés Ibarra y Mauricio Macri presentaron la fórmula para competir en las elecciones del 2 de diciembre en Boca, Martín Palermo también fue protagonista con un mensaje que se transmitió en pantalla gigante: “Quiero mandarles un saludo muy especial a Andrés (Ibarra) y a Mauricio (Macri) por el lanzamiento de la nueva fórmula. Fuerte abrazo y muchos éxitos”, les expresó el actual entrenador de Platense.

¿Quiénes pueden votar el 2 de diciembre?

Si bien Boca tiene más de 350 mil socios entre plenos y adherentes, su estatuto determina que son muchos menos los que podrán votar. Los socios habilitados serán aquellos de la categoría Activos y vitalicios, que son cerca de 98.000 y que tengan más de dos años de antigüedad.