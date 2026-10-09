El video que retrató el momento exacto de la lesión de Leandro Paredes en Boca – Instituto

Un video en las redes sociales captó a la perfección el momento en el que el capitán de Boca se lesiona. Se trataría de un desgarro y lo dejaría fuera de las canchas por varias semanas.

Boca se trajo un punto con sabor a muy poco de Córdoba. El empate 2 a 2 ante Instituto le impidió asegurar su lugar como líder en la tabla anual y no lo dejó escalar hasta el segundo puesto de su zona en el Clausura. Sin embargo, el resultado quedó en anécdota al confirmarse la pésima noticia de la lesión de Leandro Paredes.

El capitán de Boca fue suplente en este compromiso, pero ingresó en el complemento cuando las papas quemaban para intentar quedarse con los tres puntos. Apenas ingresó, el Xeneize empató en los pies de Miguel Merentiel, con participación de Paredes en el inicio de dicha jugada.

17 minutos después de su ingreso, el campeón del mundo tuvo que salir del campo de juego del Mario Alberto Kempes por una lesión que, a falta de confirmación oficial, se trata de un desgarro.

Paredes sintió un pinchazo nuevamente en su isquiotibial derecho y pidió el cambio automáticamente. Así como se retiró del campo, se marchó con hielo al vestuario, en unas imágenes que encendieron las alarmas en el Mundo Boca.

En conferencia de prensa, el Vasco Arruabarrena confirmó la baja de Paredes para el duelo del próximo martes ante Vasco da Gama, por las semifinales de la Copa Sudamericana, pero no se animó a dar detalles de cuántos partidos más podía quedar afuera. Al ser un desgarro, serán entre 15 y 21 días, por lo que recién podría regresar para el Superclásico, sin rodaje previo.

Ahora bien: ¿Cómo se le produjo la lesión? En una cámara de ESPN, se pudo ver a la perfección aquel pinchazo que dejará a Paredes un tiempo afuera de las canchas. El volante dio un pase hacia adelante, como de costumbre, se acomodó para centralizarse en la cancha y allí sintió el dolor. Una jugada clásica suya, pero que esta vez tuvo un fatídico desenlace.

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¡ALARMAS ENCENDIDÍSIMAS EN BOCA! Leandor Paredes tuvo que dejar el campo de juego tras una lesión 16' minutos después de ingresar por Delgado ante Instituto. pic.twitter.com/R4gLTqOomM — SportsCenter (@SC_ESPN) October 10, 2026

Qué dijo Arruabarrena de la lesión de Paredes

El Vasco asistió a la conferencia de prensa protocolar que diagrama la Liga Profesional de Fútbol al término de cada partido y confirmó la baja del capitán. “Supongo que para el martes está descartado“, sentenció el Vasco de cara al enfrentamiento contra Vasco da Gama por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana.

Pocos segundos más tarde, el entrenador del Xeneize continuó: “Lo único que lamentamos es la lesión de Lea“. No conforme con esa declaración, redobló la apuesta y fue por más. “Leandro es nuestro capitán y sabemos todos lo que genera para el grupo“, aseguró inmediatamente después. Además, agregó: “Hemos perdido al capitán, al líder“.

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En ese preciso momento, manifestó: “Tenemos con qué suplantarlo, aunque con otras características. Siempre damos la cara y eso el hincha lo agradece. El martes daremos el presente”. Sin titubear, Arruabarrena reveló al posible reemplazante con vistas hacia el martes. “Ha jugado Alarcón, Delgado terminó bien y tuvo minutos Ascacibar“, deslizó.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “Podemos armar un buen mediocampo“, sentenció sin dudarlo. A su vez, hizo una pequeña pero importante aclaración. “Una cosa es hablarlo y otra el martes demostrarlo, estoy seguro que hambre y ganas tienen así que esperamos hacer un buen partido”.

El calendario de Boca para las próximas semanas

DÍA L/V VS EQUIPO HORA 2/10 L Unión – Clausura | Victoria 3-0 9/10 V Instituto – Clausura | Empate 2-2 13/10 L Vasco da Gama – Sudamericana 21:30 16/10 L Talleres – Clausura 21:30 20/10 V Vasco da Gama – Sudamericana 21:30 25/10 V Independiente – Clausura 17:00 1/11 L River Plate – Clausura 15:00