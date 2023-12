Este lunes cuatro de diciembre se supo que la jueza Alejandra Débora Abrevaya, a cargo del Juzgado Civil Número 11, decidió abandonar su función en la causa que ordenó la suspensión de las elecciones en Boca tras hacer lugar a la denuncia que realizó el candidato a presidente opositor, Andrés Ibarra, a raíz de supuestas irregularidades en el padrón de socios.

En primera instancia, trascendió que la magistrada simplemente había aceptado la recusación del oficialismo encabezado por Juan Román Riquelme, y representado en la mediación realizada el pasado jueves en el Palacio de Tribunales por Ricardo Rosica (secretario general de Boca) y Walter Krieger (abogado de la institución xeneize), por ”no dar garantías de imparcialidad”.

Sin embargo, el periodista Martín Liberman aseguró este mediodía mediante su cuenta de la red social Twitter que, además, Alejandra Abrevaya (a quien se le buscará reemplazante en la causa) habría sido amenazada de muerte: ”La jueza Abrevaya fue amenazada de muerte al igual que su familia. Hizo denuncia penal y está custodiada! Pero ellos son buenos…”.

Más allá de la gravedad de la acusación, lo cierto es que el juez que sea asignado para la suplantar a Abrevaya tendrá que dar lo antes posible su veredicto respecto a la denuncia presentada por el candidato a presidente por la oposición. Si se mantiene en la línea de interpretar irregularidades por inclusión indebida de socios al padrón, deberá resolver la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.

Ya sea porque el juez que tome la causa no considere válida la presentación hecha por el espacio encabezado por Andrés Ibarra y Mauricio Macri o porque la cámara revoque el pedido de suspensión, las elecciones podrían realizarse el domingo 17 de diciembre próximo. De lo contrario, habrá que esperar hasta el año que viene.

Alejandra Abrevaya quedó expuesta ante la divulgación de que su hermano se hizo socio de Boca durante la gestión de Daniel Angelici

Parte de lo que señalaba el oficialismo respecto a la imparcialidad de Alejandra Abrevaya quedó expuesto en redes sociales cuando cuentas afines a Juan Román Riquelme divulgaron que Sergio Abrevaya, hermano de la jueza, se hizo socio activo de Boca en febrero del 2019 durante la gestión de Daniel Angelici. Además, algunas publicaciones de la propia jueza la ubicaban algo cercana al espacio político de Mauricio Macri.

El pedido de Juan Román Riquelme a los hinchas de Boca en la manifestación de domingo tres de diciembre

“Lo único que tenemos que entender es una cosa: el club es de ustedes. No podemos permitir, y se los pido por favor, no nos pueden intervenir el club. Ustedes les prestan la cancha a nuestros jugadores, esa es la verdad. Les pido por favor, no podemos dejar de ninguna manera que nos intervengan el club. Eso es lo que quieren. No piensen en otra cosa que eso, no se dejen comer la cabeza en otra cosa que eso, el señor va a intervenir nuestro club, eso no puede pasar”, dijo Juan Román Riquelme en medio de la manifestación realizada entre Parque Lezama y la Bombonera.