Pasión por el fútbol: de que equipo son hinchas los principales políticos en Argentina

La relación entre la política y el fútbol es tan estrecha e intensa, que a lo largo de la historia generó encendidos debates y complejas fantasías sobre presuntas injerencias gubernamentales que definieron partidos e incluso campeonatos. Sin embargo, esto no fue capaz de apagar la pasión de políticos y mandatarios que no dudan un instante en expresar públicamente su amor por un club.

Acá no hay grieta, o por lo menos es más pequeña. La pasión por el fútbol los une a todos. Y si en este caso existen diferencias entre ellos, es solo por los colores de la camiseta. Algunos se encargaron de difundirlo y dejarlo muy en claro y otros no lo divulgan tanto, pero detrás de un político siempre hay un corazón teñido por los colores futboleros. Vamos a hacer un repaso de los más trascendentes, para contarte de que equipo son hinchas los políticos argentinos.

Daniel Scioli

(Instagram)

Uno de los camaleones de la política argentina, siempre sabe reposicionarse más allá de los cambios de cuadro político. El ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, candidato a presidente en 2015, es una persona muy cercana al mundo del deporte, teniendo en cuenta su pasado en la motonáutica. Además, despunta el vicio jugando al futsal en Villa La Ñata, club de su propiedad.

Desde hace mucho tiempo declaró su fanatismo por Boca. Durante su etapa como Embajador en Brasil vivió la particular situación de recibir a una multitud de hinchas xeneizes que viajaron a presenciar la final de la Copa Libertadores 2023 frente a Fluminense en el Estadio Maracaná. El político se sumó al banderazo que miles de simpatizantes encabezaron en la previa al encuentro en las costas de Río de Janeiro.

Alberto Fernández

(Prensa AAAJ)

Quien fuera presidente de la Nación hace poco tiempo, es hincha de Argentinos Juniors y en el 2003 ayudó mucho para la reinauguración del Estadio Diego Armando Maradona. Recibió una camiseta de regalo en manos del presidente del club, días después que se dio a conocer su candidatura a la presidencia. Meses después fue nombrado socio honorario del club, aunque con los años sería criticado desde la institución a partir de la denuncia por violencia de género radicada por su ex esposa.

“Toda mi familia era hincha de Boca y querían que sea de Boca, pero yo estudiaba en un colegio que quedaba a media cuadra de la cancha de Argentinos. Era una época en la que los días de semana se jugaba… Entonces me acostumbré a ir con mis compañeros de colegio a ir a ver al Bicho”, explicó en una entrevista.

Leandro Santoro

(Instagram)

De formación radical, con presente peronista y diputado nacional, quien fue candidato a Jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires desde chico mostró su pasión por San Lorenzo. Nacido el 11 de junio de 1976, siendo muy chico vivió el dolor del descenso en 1981 y la alegría del ascenso, un año más tarde. Debió esperar hasta 1995 para verlo campeón en primera división, con la inolvidable consagración en Rosario, solo 14 días después de haber festejado su cumpleaños número 19.

Participó mucho en la Legislatura porteña en el proyecto tan anhelado por los hinchas del Ciclón, que contiene la Ley de Rezonificación y que el club vuelva a levantar un estadio en los míticos terrenos de Avenida La Plata. Santoro siempre recuerda que trabajó durante bastante tiempo con Adolfo Res, el principal impulsor de esta idea. “Nos fuimos al descenso, nos vendieron la cancha, lo que nunca pudieron es parar a esta hinchada y a este sentimiento”, expresó en alguna oportunidad dejando de lado al político y mostrándose con la piel azulgrana.

Diego Santilli

(Instagram)

El 10 de diciembre de 1983, el país entero disfrutó en sus calles, la tan esperada vuelta de la democracia. La onda expansiva de los votos también llegó a los clubes, porque apenas 24 horas después, se realizaron las elecciones en Boca y River. En esta última, se concretó el fin del extenso período de Rafael Aragón Cabrera como presidente, quien perdió en las urnas contra un hombre que venía luchando desde hacía varios años en la política interna: Hugo Santilli.

Su hijo Diego tenía 16 años y ya era fanático de la banda roja, del mismo modo que lo es ahora, con la renovada pasión familiar. Como tantos hinchas, pudo darse el gusto, bajo el mandato de su padre, de poder ganar por primera vez la Copa Libertadores. En cada picado donde se prende el Colo, se lo puede observar vistiendo la camiseta de sus amores. Al igual que su padre, se involucró en la política a partir de su cercanía con Mauricio Macri, primero en la ciudad de Buenos Aires y luego a nivel nacional.

Fernando De la Rúa

(Redes Sociales)

Aunque a raíz de la fuerte crisis económica de 2001, en el par de años que duró su mandato, De la Rúa se dio el gusto de ver jugar 2 finales del mundo a Boca, club del que fue hincha. Cuando todavía era jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y se candidateaba por la Alianza, el senador peronista Antonio Cafiero expresó: “No hay nada más aburrido que un domingo de lluvia, sin fútbol y con De la Rúa como presidente”. De allí nació el “dicen que soy aburrido”, frase que marcó a fuego su campaña.

En ese camino a la Casa Rosada recibió un fuerte apoyo de Diego Maradona. “Es un hombre muy creíble. Entre Eduardo Duhalde y él, todo el mundo con quién me quedo. Chupete es mi preferido”, afirmó el Diez, quien se fotografió junto al cordobés con una camiseta de Boca. Ya en el cargo, De la Rúa vivió con mucha felicidad la consagración xeneize en la Copa Intercontinental de 2000 ante Real Madrid y a la vuelta de Japón visitó al plantel en la concentración. Días antes de su renuncia y la recordada imagen de su partida en helicóptero, vio como Boca perdía en Japón ante el Bayer Munich.

Juan Grabois

(Instagram)

Uno de los nombres más vinculados al ala más progresista dentro del kirchnerismo, se postuló como candidato a presidente en 2023. Aunque no suele manifestarlo de forma permanente, es fanático de Boca y se define como riquelmista: “Lo que diga Riquelme está bien”, ha asegurado en alguna oportunidad. Hace un tiempo atrás, el político realizó una insólita comparación entre Luis Advíncula y su partido.

En una entrevista con Radio 10, el dirigente social le preguntó a Jorge Rial, conductor del programa: “¿Qué dijiste de Advíncula?”. Y Rial le respondió: “Que no sabe diferenciar la derecha de la izquierda“. Grabois se agarró de ese ejemplo para explicar la situación del espacio político que integra el gobierno. “Nos está pasando eso, estamos como Advíncula. El Frente de Todos es como Advíncula”, reconoció.

Juan Schiaretti

(Prensa gobernación)

El ex gobernador de Córdoba y también candidato a la presidencia en las Elecciones de 2023 es hincha fanático de Racing de Nueva Italia. Cuando lograron el ascenso a Primera Nacional tras 17 años en el Torneo Federal, lo celebró a través de las redes sociales. “Como cordobés y especialmente como hincha de Racing, quiero felicitar al plantel por el triunfo en la final y el ascenso. ¡Gracias por esta alegría!”, expresó. Luego, recibió y felicitó personalmente al plantel.

Pero su pasión por el fútbol también abarca otros clubes y colores. Es que, también se conocieron tweets en los que Schiaretti publicó su apoyo a River: “Hoy tenemos que arruinarle la noche a boquita, por favor. Lo dije en el último y nos fue bien”, publicó en el año 2015 en sus redes sociales.

Raúl Alfonsín

(Independiente oficial)

Después de varios años de dictadura militar, el 10 de diciembre de 1983 Raúl Alfonsín asumió la Presidencia de la Nación, e Independiente no demoraría ni 2 semanas en ganar el campeonato de Primera División, venciendo en el Clásico de Avellaneda a Racing, que descendía de categoría, en uno de los hechos más importantes del fútbol argentino.

Durante su mandato, el Rojo además ganó la Copa Libertadores (Alfonsín visitó el estadio en un encuentro frente a Universidad Católica por la 2da Fase y dio el puntapié inicial) y la Intercontinental 1984. En esta última, se enfrentó al Liverpool inglés, en el que fue el primer cruce oficial entre argentinos e ingleses tras la Guerra de Malvinas. El plantel visitó al presidente, quien les pidió que no se tomaran ninguna revancha personal. Los últimos días de su presidencia serían difíciles, pero no en lo referido a Independiente: así como se consagró campeón a poco de su llegada, lo haría también a poco de dejar el cargo, al adjudicarse el campeonato 88-89.

María Eugenia Vidal

(Boca oficial)

La ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires ha ratificado en más de una ocasión su amor futbolero por Boca Juniors. Incluso se dio el gusto de trabajar en el club en los tiempos en que Mauricio Macri era el presidente de la institución. De allí surgió una anécdota relatada por ella, donde mencionó que entre los compañeros lo apodaban Cartonero el titular de la entidad, seudónimo que le había puesto Diego Maradona en 1996, cuando apenas había asumido, y quería rebajar los ingresos de los futbolistas: “Pensé que venía Berlusconi y me encontré con el cartonero Báez”.

Años más tarde, a pocos días de asumir la gobernación bonaerense, regresó a la Bombonera, en compañía del entonces presidente xeneize Daniel Angelici, recorriendo el museo y las instalaciones, pero, sobre todo, dándose el gusto de pisar el césped enfundada en la camiseta azul y oro, con su nombre y un número uno en la espalda.

Lilita Carrió

(Redes Sociales)

Seguramente, estamos en presencia de la integrante del listado que menos relación tiene con el mundo del fútbol. La fundadora de laCoalición Cívica está lejos del fanatismo, es de las personas que prefiere leer un libro o ver una película que ponerse a prestarle prestar atención a un partido. De todos modos, sí tiene un equipo preferido.

En una ocasión sorprendió al recordarlo en medio de una charla sobre política que se dio en un estudio de televisión. Al ser consultada sobre lo que le generaría un posible mal resultado de su partido en unas elecciones, Carrió respondió con una sonrisa: “Me encanta asumir derrotas, soy hincha de Racing”. Además, en sus redes dio un argumento sobre el porqué de su elección, cuando el día del fallecimiento de Perfumo (ídolo de la Academia), publicó: “Se fue Roberto, un amor de mi infancia, que me hizo ser de Racing”.

Carlos Menem

(River redes)

Uno de los presidentes que más ligado estuvo al mundo del deporte, y del fútbol en especial. Por eso, aparece entre aquellos que más demostró su fanatismo por su equipo, en este caso River Plate. Menem era hincha incondicional de la Banda y no son pocas las fotos que tiene como presidente con la camiseta puesta.

Menem condujo al país durante una década, entre 1989 y 1999, tiempos en los que se caracterizó por resaltar su fanatismo. Además, durante su presidencia, el millonario obtuvo muchos títulos: 9 en total, siete torneos locales, la Copa Libertadores 1996 y la Supercopa 1997. Dos semanas después de entregarle la Banda Presidencial y el Bastón de mando a Fernando De La Rúa, el equipo que por aquel entonces dirigía Ramón Díaz volvería a gritar campeón en el fútbol nacional.

Myriam Bregman

(Instagram)

Una de las principales referentes del Frente de Izquierda y de Trabajadores (FIT) ha expresado en más de una ocasión que es seguidora del fútbol e hincha de Estudiantes de La Plata. “Cuando empecé a ser un poco más grande, me di cuenta que no era necesario ser de River o de Boca y que podía elegir, y siempre me gustó Estudiantes. Y por supuesto, después ya más grande lo elegí conscientemente”, contó hace ya un tiempo.

Luego, agregó: “Cuando yo era chica, en el interior de la provincia de Buenos Aires estaba esto de River y Boca y a lo sumo alguien era de Racing o de San Lorenzo. Pero costaba mucho que haya otro club, y ahora no es así, porque ahora hay clubes como Sarmiento de Junín u otros clubes que empiezan a tener influencia. Y está bueno”.

Martín Lousteau

(Instagram)

A pesar de su afiliación a la UCR, durante su trayectoria política integró distintos espacios políticos como lo fueron el kirchnerismo, UNEN y Cambiemos. Estuvo a punto de ser Jefe de Gobierno Porteño en el año 2015 al ser derrotado en el ballotage ante Horacio Rodríguez Larreta. Ese mismo año fue designado Embajador en los Estados Unidos por Mauricio Macri. En medio de toda esa carrera vertiginosa, el economista siempre asumió su fanatismo por Independiente.

“A mí me tocó una época de Independiente donde era un ejemplo de institución, no solamente en el plano futbolístico en el que nos deleitaba a todos los hinchas y que hacía padecer a muchos rivales”, comentó Lousteau, quien contó que en los últimos tiempos recibió varias propuestas para involucrarse en la vida política del Rojo, pero las desestimó. “Me han ofrecido estar en una u otra lista, y siempre digo lo mismo: quiero transformar la forma en la que vivimos en la Argentina. No tengo tiempo para otras cosas”, añadió.

Néstor Kirchner

(Redes Sociales)

Fue un apasionado militante, pero los que conocieron a quien ocupó el cargo de Presidente de la Nación entre 2003 y 2007 han repetido una y otra vez, que la política era su pasión, aunque no la única: también se volvía loco por el fútbol. Néstor mamó esa pasión en su Río Gallegos natal, donde se hizo hincha fanático de Racing, amor incondicional que fue heredado de su padre.

El expresidente solía visitar seguido al plantel de la Academia. Una de las más recordadas se dio en junio de 2009, cuando aterrizó con un helicóptero en la cancha auxiliar, irrumpiendo el entrenamiento para cumplir su promesa y pagar el premio que le había ofrecido al por entonces entrenador Ricardo Caruso Lombardi tras la goleada 3-0 a Boca. “Si ganan, se los llevo al entrenamiento. Y si necesitás una mano para armar el equipo, no dudes en llamarme”, le dijo Kirchner al siempre extrovertido DT. Y cumplió: les llevó 4 LCD de 40 pulgadas.

Patricia Bullrich

(Instagram)

La Ministra de Seguridad del partido libertario de Javier Milei y ex candidata a presidente por Juntos por el Cambio ha expresado en varias ocasiones su fanatismo por Independiente. Bullrich supo celebrar en redes sociales la vuelta del Rojo a Primera División en 2014 y después de la salida de los Moyano de la dirigencia del club se mostró cercana a la Comisión Directiva. De hecho, subió un video a Tik Tok cantando “Soy del Rojo”, junto a Néstor Grindetti, presidente del club.

En el programa de Mirtha Legrand, la ex presidenta del PRO recordó cómo surgió su cariño por el Rojo, que viene desde su infancia y tiene un origen familiar. “Nuestros primos Pueyrredón, César y sus hermanos, nos hicieron de Independiente”, aseguró sobre el cantante conocido como Banana. Además, sorprendió con una fuerte revelación: “Mi padre era de Boca y estaba desesperado, pero por los primos nos hicimos de Independiente”.

Sergio Massa

(Instagram)

El dos veces candidato presidencial y Ministro de Economía durante la gestión de Alberto Fernández siempre ha mostrado su fanatismo por el Matador y nunca se preocupó por ocultar el club del cual es hincha. El ex intendente de Tigre supo estar presente en muchos partidos para alentar a su equipo y uno de los más recordados es la final de la Copa de la Superliga 2019 disputada en Córdoba, cuando su equipo lograría el primer título del profesionalismo. Siempre se lo mencionó como parte importante del crecimiento deportivo del club.

Por otro lado, Massa habló sobre su cercana relación con Juan Román Riquelme: “Construí una relación muy buena. Nos juntábamos a comer asado con la banda de Don Torcuato; y el mito de los mates a la madrugada nació porque una noche me llamó para pasar después de una cena por mi casa y como a las 4 de la mañana mi hija baja a tomar agua y nos encuentra a los dos tomando mates y dice: ‘Che, qué horario random el de ustedes para juntarse a tomar mate'”.

Luis Caputo

(Redes Sociales)

A lo largo de su carrera como economista, Toto Caputo se desempeñó tanto en el sector público como en el privado. Fue secretario de Finanzas y presidente del Banco Central de la República Argentina en la presidencia de Macri, para luego ejercer el cargo de ministro de Economía de Javier Milei desde diciembre de 2023. Además, es fanático de River y muchas veces se lo ha visto en los partidos, tanto en el Monumental como en encuentros fuera del país.

“Soy fanático desde chico, pero tengo cuatro hijos más fanáticos que yo”, comentó el funcionario, que incluso hasta tuvo que pedirle disculpas a algún protagonista después de ser extremadamente crítico en las redes sociales. Caputo es socio del Millonario, además, de un gallardista ortodoxo, que en algún momento hasta llegó a usar al entrenador más importante en la historia del club como ejemplo de política económica argentina.

Axel Kicillof

(Prensa Pcia Bs. As.)

A lo largo de su vida, Axel ha sabido llevar consigo las banderas del progresismo, el estado de bienestar keynesiano y la lucha por los derechos sociales. Si bien el ex Ministro de Economía de Cristina Kirchner y actual gobernador de la Provincia de Buenos Aires, nunca se mostró demasiado fanático del balón, hay precisiones sobre el cuadro por el que simpatiza.

Según aquellos que lo conocen de toda la vida, y para sorpresa de muchos, Kicillof es hincha de Atlanta. Oriundo de Villa Crespo, aunque nunca va a la cancha, el barrio y los colores fueron los que terminaron de inclinar la balanza. Nunca le gustó el fútbol, pero si tiene que decir que es de un equipo, va a mencionar al Bohemio.

Mauricio Macri

(Prensa Ciudad)

El ex presidente de la Nación (2015-19) y fundador del Pro, es un reconocido fanático de Boca. El fútbol siempre fue pieza fundamental en todo ámbito de su vida, al punto de postularse y luego ganar las elecciones en el club de la Ribera. Fue quien condujo la institución entre 1995 y 2008. Los logros deportivos del elenco xeneixe lo catapultaron al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Sin dudas, uno de los casos más emblemáticos de esta lista, teniendo en cuenta que su exitoso andar futbolístico durante su paso por Boca fue lo que le permitió terminar de instalarse al mundo de la política tradicional, transformándose en una de las caras visibles más importantes de estos tiempos, además de un referente necesario en el armado político de su partido.

Cristina Kirchner

(Gimnasia oficial)

La dos veces presidenta y una de las principales referentes de la política argentina de las últimas dos décadas es una conocida hincha de Gimnasia y Esgrima La Plata. Oriunda de esa ciudad, Cristina se hizo hincha del lobo platense por su mama, Ofelia Wilhelm, quien era socia vitalicia y estaba presente en todos los partidos que el Lobo disputaba como local.

En 2008 se animó a posar delante de las cámaras con la camiseta blanquiazul y dijo: “¡Vamos con el Lobo todavía!”. Un año después, cuando el equipo se salvó del descenso con un triunfo agónico en la Promoción, se comunicó con integrantes del plantel para agradecer “la alegría” que les dieron a los hinchas y principalmente a su madre. Justamente, Ofelia alguna vez coqueteó con ingresar a la comisión directiva del club.

Javier Milei

(Redes Sociales)

El actual Presidente de la Nación tiene un pasado en el fútbol: hizo inferiores como arquero en Chacarita. Formó parte del plantel entre los 13 y los 14 años, siempre al arco y su ápodo era El Loco, ya que se tiraba para todos lados, sin importarle nada.

Por otro lado, el propio Milei realizó una confesión sobre el cuadro de sus amores: dejó de ser hincha de Boca. El primer motivo que lo alejó del Xeneize fue el regreso de Riquelme en 2013, “una medida populista que no iba a funcionar y efectivamente no funcionó”, según explicó en su momento. Luego, reveló que durante la final de la Copa Libertadores 2018: “Hinché por Boca. En realidad, estaba mirando el partido, pero cuando entró Gago, que fue otro acto de populismo, hinché por River”, aseguró. Hoy, dice no ser fanático “de ningún equipo”.