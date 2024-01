Hay un perfil de jugador que siempre da gusto ver jugar, que traspasan camisetas y Emiliano Vecchio es uno de ellos. Técnico, competitivo y capaz de cambiar un partido en una jugada, así fue y ojalá siga siendo su carrera en un futuro. Hace unos días se desvinculó de Racing, donde alternó buenas y malas y al ser consultado por Boca, dejó una frase contundente.

“¿Qué voy a decir de Boca? A Boca siempre lo comparo con el Real Madrid o esos equipos que a nivel mundial son gigantes”, dijo Emiliano Vecchio en diálogo con ESPN. Además, al ser consultado por su futuro y el pedido de los hinchas Xeneizes en las redes sociales afirmó: “Veremos qué pasa”, en tono risueño.

Su salida de Racing

“La decisión es mía. Se la comuniqué al club, siempre con la mejor predisposición, ayudando en toda la etapa de lesión que fue muy dura. Agradezco al club por entenderme este tiempo, ya está firmada la recisión. Fue un año muy duro este de la lesión, nunca me había lesionado tan grave. Tuve personas que me acompañaron para salir adelante, el club fue increíble, lo tuve a Rubén Capria muy cerca, me ayudó mucho”, afirmó el talentoso mediocampista en una entrevista en Radio La Red.

¿Qué será del futuro de Vecchio?

Emiliano Vecchio quiere seguir jugando y así lo expresó: “La semana que viene defino mi futuro. Yo quiero seguir compitiendo, no me importa si es acá o afuera. Estoy un poco baleado, pero puedo seguir un poco más, ja. Le tengo mucho respeto a todos los clubes, pero claramente no jugaría en Newell’s o Independiente. Reconozco la grandeza de esos dos clubes, pero por el amor a Central y Racing no iría”.