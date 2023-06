En estos momentos, Boca posee más de diez lesionados en el plantel profesional entre los futbolistas que son una fija para Jorge Almirón, otros que buscan ganarse un lugar y otros que corren más de atrás pero que igualmente forman parte del equipo en el día a día.

De estos 11 que son en total, nueve de ellos arrastran problemas musculares y solo quedan exentos Exequiel Zeballos (recuperándose de una operación en la rodilla) y Luis Advíncula al haber sufrido una distensión en los ligamentos hace poco más de una semana. El resto, con mayor o menos gravedad, arrastran problemas musculares que van desde desgarros hasta sobrecargas.

Debido a un hecho puntual, en las últimas horas varios hinchas de Boca han planteado la duda sobre un lesionado específico, ya que concretamente, acusaron a Norberto Briasco de fingir una lesión para no estar presente en el partido ante Lanús para marcharse sin arriesgar su presencia a la Selección de Armenia para esta fecha FIFA.

Es que la lesión de “Norby” no fue notificada por el club xeneize y se conoció que arrastraba una sobrecarga muscular que lo marginó del duelo del pasado sábado ante el Granate, por lo que no fue convocado. Sin embargo, días después se marchó a Armenia para lo que serán los duelos ante Gales y Letonia de la clasificación a la Eurocopa del próximo año.

Ante esto, fueron varios los fanáticos de Boca que en las redes sociales liquidaron a Briasco con una falta de compromiso con el Xeneize en un momento donde el equipo tuvo que improvisar a Juan Ramírez y Pol Fernández de extremos al no poseer ninguna opción viable con las bajas de Zeballos, Advíncula, Langoni y la nombrada de Briasco. El club no destacó ningún parte médico del ex Huracán y eso llamó más la atención de su situación física.