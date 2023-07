Boca busca liberar un cupo de manera urgente para poder contar con Edinson Cavani, quien se encuentra resolviendo su salida de Valencia para recalar en Brandsen 805 como agente libre. Entre el club y el jugador ya está todo acordado y solo resta que ambos solucionen estas cuestiones para que el Xeneize lo pueda inscribir y para que el uruguayo tenga libertad de acción en su actual equipo.

Para ello, quienes corren con la posibilidad de irse de Boca son Jan Hurtado, Sebastián Villa y Óscar Romero, y si bien el venezolano era quien más chances tenía debido a que interesó en diversos clubes de Sudamérica (Deportivo Pereira, Liga de Quito y Atlético Nacional), finalmente el jugador manifestó sus intenciones de quedarse en Boca a pelear por un lugar.

En la Ribera le dijeron contundentemente que no sería tenido en cuenta, pero Hurtado y su entorno no dudaron en expresar el deseo de quedarse igual, algo que, según trascendió en las últimas horas, no sería por plena intención futbolística. En concreto, el periodista Luciano Torres Toranzo reveló que tanto el jugador como su representación quieren ser negociados como agentes libres y por eso rechazaron todas las ofertas que arribaron por su pase a préstamo.

“En Boca están seguros que el venezolano y su entorno saben de la necesidad del club por el tema Cavani y especulan con eso. Buscan quedar libre y por eso rechazan opciones continuamente”, señaló el jornalista en su cuenta de Twitter. Ante esta postura del venezolano respecto a su futuro, en el club de la Ribera planean tomar una decisión tajante con el mercado de pases y con Hurtado en sí.

¿Qué es lo que pretende hacer el Xeneize? Torres Toranzo lo explicó: “En Boca están viendo si pueden solucionar la salida de Óscar Romero al Vasco Da Gama. Si pasa eso, tienen cupo para Cavani y, seguramente, cambie esta postura de Hurtado porque no tendrá una carta a su favor. Si no se logra lo del paraguayo, seguramente dejen libre al venezolano“. Pese al tire y afloje de Hurtado, en Boca tienen claro que de una u otra manera se irá del club este mercado.