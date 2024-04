Esteban Andrada triunfó en Boca pero reveló: "Me dijeron que no fuera porque iba a desaparecer del mapa"

Entre 2018 y 2021, Esteban Andrada defendió la portería de un peso pesado del calibre de Boca Juniors. Y, si bien quedó marcado por la final perdida ante River Plate en la final de la CONMEBOL Libertadores disputada en el estadio Santiago Bernabeu de Real Madrid, el nacido en San Martín, provincia de Mendoza, dejó una muy buena imagen.

Sucede que Andrada, surgido de las divisiones inferiores de Lanús y con pasado también en Arsenal de Sarandí, se despachó con muy buenos rendimientos en la formación Xeneize, cosechando una buena cantidad de títulos y ganándose el corazón de los hinchas. De hecho, su alejamiento del club generó una gran tristeza entre dichos fanáticos.

En el presente, el cuatro veces internacional con la Selección Argentina se encuentra militando en Rayados de Monterrey, uno de los equipos más importantes y más poderosos de la máxima categoría del fútbol mexicano. Allí también logró consolidarse como una pieza muy importante, dando otra prueba de jerarquía.

En medio de ese panorama, el ya experimentado arquero de 33 años de edad sorprendió a propios y extraños durante una entrevista brindada a La Nación. Es que compartió detalles sobre lo acontecido antes de dar el sí para su desembarco en Boca, con su entorno indicándole que decline la posibilidad por cuestiones inimaginadas.

“Cuando me llegó la propuesta de Boca, muchos en Lanús me decían que no fuera porque, si andaba mal dos partidos, iba a desaparecer del mapa futbolístico”, comenzó exteriorizando Andrada. Finalmente, él no hizo caso a aquellos consejos y terminó aceptando sin demasiados rodeos la chance que llegó desde el club de La Ribera.

“A mí me gustan los desafíos, esa fue siempre mi mentalidad. Y por suerte las cosas salieron bien. Lo único que me faltó fue coronar lo que todos deseamos en Boca: ganar la Copa Libertadores”, profundizó al respecto, dando a entender que la espina de la mencionada final contra el rival de toda la vida lo continúa atormentando.

No es un detalle menor que Andrada fue el arquero titular en ese partido que culminó con victoria por 3-1 de los comandados estratégicamente por Marcelo Gallardo. Inclusive, en la recta final del encuentro, el portero fue a buscar un centro para empatar la historia y así fue como el Millonario liquidó el juego a través de Gonzalo Martínez.

Encuesta ¿Qué imagen dejó Andrada en Boca? ¿Qué imagen dejó Andrada en Boca? YA VOTARON 0 PERSONAS

Andrada sobre Messi

“Yo pienso que él no mira la pelota cuando define, esa es su ventaja”, indicó Andrada en la previa del cruce entre Rayados de Monterrey e Inter Miami.

Los títulos de Andrada en Boca

Esteban Andrada formó parte de la conquista de tres títulos locales con la camiseta Xeneize.