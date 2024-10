Fernando Gago reveló cómo le dijo a Sergio Romero que iba a poner a Leandro Brey

Después de haber bancado a Sergio Romero en su debut ante Tigre, Fernando Gago volvió a mover fichas en el arco y apostó por Leandro Brey. En el duelo ante Gimnasia, el juvenil respondió y tapó 4 de los 5 penales de Gimnasia para meter al Xeneize en semifinales. Tras el triunfo, el DT habló de cómo tomó la decisión y cómo la comunicó.

“Me hubiese gustado que la primera pregunta sea de fútbol”, expresó el entrenador al ser consultado por este asunto. Luego del comentario inicial, remarcó: “Lo dije desde el primer día que llegué, que va a jugar el que crea que está mejor“.

“No hablé con Sergio, no hablé. La verdad que yo doy el equipo en el mismo día del partido, dos horas antes. Creía que hoy era un partido para Leandro, para que juegue él y tomé la decisión así“, dijo el estratega, dejando en claro que no hubo una charla a solas con Chiquito.

Romero se enteró que no iba a atajar en el hotel, en el mismo momento que todos sus compañeros, cuando el estratega les comunicó el once para jugar en Rosario. Todo indica que el dueño del arco continuará siendo el ex-Los Andes.

Qué dijo Leandro Brey tras ser héroe en los penales

“Me enteré que iba a ser titular antes de venir, así que estaba muy tranquilo. Es día a día, como digo siempre. Hay que trabajar para laburar el día a día, a disfrutarlo. Agradecido de poder tener la oportunidad y para adelante“, expresó el 12, confirmando lo que Gago dijo en conferencia.

Tras haber contenido 4 de los 5 penales del Lobo, el joven declaró: “Muy contento, felicitar al grupo porque hizo un gran esfuerzo. No tuvimos que ir a los penales, pero bueno, el fútbol es así. Pusimos esa cuota de carácter para pasar de fase”.

“Desde hoy a la mañana con Chiqui (Romero), con el Tigre (Muñoz) y con Javi (García) empezamos a estudiar los penales, como siempre. Todos estudiados, tratamos de ajustar lo más posible”, remarcó.