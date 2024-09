A 48 horas de la derrota en La Bombonera contra River, Diego Martínez volvió a conducir la práctica de Boca. Después de que el Consejo de Fútbol ratificara su continuidad, el estratega se reunió a todos sus dirigidos y mantuvo una breve charla antes de dar comienzo al entrenamiento.

“Martínez juntó al plantel cuando arrancó el entrenamiento, no hizo absolutamente ninguna referencia a la reunión que había tenido con el Consejo. Habló solamente como hace cada vez que se encuentran, del partido pasado, habló en lo futbolístico y mantiene que el equipo no está obteniendo resultado, pero que no está lejos de lo que pretende él“, reveló el periodista Augusto César.

Luego, detalló: “Para Martínez fue un entrenamiento más. Habló del partido con River, repitió algunos conceptos que dio en la conferencia de prensa. Fue una charla muy breve y arrancó la práctica“.

Los dichos de Diego Martínez sobre su continuidad

El sábado, el entrenador exteriorizó sus ganas de continuar en el club, aunque dejó la decisión en manos del Consejo: “Tengo fuerzas para seguir. Siempre voy a querer lo mejor para Boca, es algo que busqué durante toda mi carrera y con el cuerpo técnico tenemos fuerzas para seguir. Pero después hay que ver lo que consideran dentro del club”.

“En los últimos dos partidos no merecimos perder, pero esto es fútbol y sé que los resultados son muy importantes para las gestiones. Nosotros como cuerpo técnico y yo como entrenador estamos con fuerzas para seguir intentándolo, para seguir buscando lograr los objetivos, pero lo que quiero es lo mejor para Boca y eso lo veremos entre todos”, cerró.

Los números de Diego Martínez en Boca

Desde su llegada al Xeneize, el entrenador dirigió un total de 44 partidos, con un saldo de 21 victorias, 13 empates y 10 derrotas. En cuanto a clásicos, solo perdió contra el Millonario en el último partido. Además, tuvo un invicto de 17 partidos en La Bombonera que se cortó en el Superclásico.