La despedida de Juan Román Riquelme estuvo repleta de futbolistas históricos tanto de Boca como de todo el fútbol argentino. Algunos ya retirados, otros en actividad, pero todos protagonistas de una jornada muy emocionante para el simpatizante del Xeneize. En el medio, algún pedido para el propio Lionel Messi y Leandro Paredes.

Lo cierto es que los caminos de los dos recién mencionados están lejos de Brandsen 805, pero no será así para otro de los que estuvo presente. Según el periodista Lucho Torres Toranzo, desde el Consejo de Fútbol harán el intento por alguien que estuvo en La Bombonera el pasado 25 de junio.

“Ayer, viendo la despedida de Román, había un jugador que creo que van a intentar traer”, soltó Toranzo en su cuenta de Twitter y agregó: “Cuando termine el mercado, venga o no, voy a decir quién fue. Y no, no me refiero a ninguno de los que jugó. Por cierto, a mí me encanta cómo juega y espero que se dé”.

Ante las preguntas de los hinchas de Boca, el periodista fue descartando algunos nombres que le fueron proponiendo, como el de Thiago Almada. ¿De quién se tratará? Habrá que esperar…