Fue tres veces campeón con Boca, Diego Martínez no lo tiene en cuenta y ahora jugará en la B de Uruguay

Desde su llegada a Boca a principios de este año, Diego Martínez tomó fuerte decisiones con los futbolistas surgidos de las divisiones inferiores, ya que a varios les dio rodaje en el equipo titular, mientras que a otros tantos les comunicó que no serán tenidos en cuenta, por lo que tendrán que salir a buscar club para tener rodaje.

Uno de estos futbolistas, es Agustín Obando, quien fue tres veces campeón con el primer equipo en tres ocasiones, y que tras regresar de su préstamo en Platense en este mercado de pases, Martínez le comunicó que no será tenido en cuenta, por lo que ahora será cedido a la Segunda División de Uruguay.

Según lo informado por el Diario Olé, Obando llegó a un acuerdo para convertirse en nuevo refuerzo de Colón, equipo que milita en la B de Uruguay, aunque aún la transferencia no terminó de concretarse, debido a que el elenco uruguayo debe liberar un cupo de extranjero para ficharlo.

Además, siguiendo con su información, el medio citado agrega que una vez que Colón libere el cupo que necesita, el pase llegará a buen puerto. Por el momento, no se conocen los detalles de la operación en cuanto al tiempo de la sesión y una posible opción de compra a favor del club uruguayo.

Agustín Obando en su paso por Boca. (Foto: Getty).

Esta será la primera experiencia para Obando en el fútbol del exterior, ya que previo a esto tuvo otros dos pasos a préstamo en la Primera División de Argentina, pasando por Tigre en las temporadas 2022 y 2023, y por Platense en la última temporada, donde no tuvo demasiado protagonismo.

El paso de Agustín Obando por Boca

El extremo de 24 años debutó en el primer equipo de Boca en 2019 de la mano de Gustavo Alfaro, donde tuvo bastante protagonismo, comenzando como titular y también ingresando desde el banco de suplentes. Con la llegada de Miguel Ángel Russo, siguió en la misma sintonía, hasta que en 2021 dejó de ser tenido en cuenta.

En total, disputó 44 partidos con la camiseta del Xeneize en estas dos temporadas, en las que marcó dos goles, aportó tres asistencias y recibió dos tarjetas rojas. Además, se consagró campeón de tres títulos a nivel local: Liga Argentina 2020, Copa Argentina 2020 y Copa de la Liga 2020.

Los números de Agustín Obando en su última temporada

En su préstamo por Platense, el extremo no tuvo mayor protagonismo, ya que en la temporada solamente jugó tres encuentros, todos por la Copa de la Liga 2024, ingresando desde el banco de suplentes. En los mismos, no marcó goles, no dio asistencias ni recibió tarjetas.