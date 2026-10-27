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Guillermo Barros Schelotto reveló los detalles de su salida de Boca tras la final de Madrid

El actual director técnico de Vélez no continuó en el Xeneize tras la derrota con River en el partido decisivo de la Copa Libertadores 2018.

Guillermo Barros Schelotto contó cómo fue su salida de Boca tras la final de la Copa Libertadores 2018
© Getty ImagesGuillermo Barros Schelotto contó cómo fue su salida de Boca tras la final de la Copa Libertadores 2018

Se viene el Superclásico entre Boca Juniors y River Plate por el Torneo Clausura 2026 y, como era de esperarse, varios protagonistas empezaron a hablar al respecto en la previa.

No es un secreto que la edición más importante de este clásico fue la que se vivió en el Estado Santiago Bernabéu de Madrid por la final de la Copa Libertadores 2018 y Guillermo Barros Schelotto contó cómo fue su salida del Xeneize luego de esa recordada derrota.

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En una entrevista con TyC Sports, el actual entrenador de Vélez Sarsfield reveló: “(Daniel) Angelici me propuso juntarnos para seguir y le dije que no, que estaba bien, que hasta ahí había llegado”.

Le dije que yo para seguir necesitaba determinadas cosas, había que tomar decisiones quizás antipáticas, pero había que hacerlas. Prefería no hacerlas e irme que seguir adelante con eso, y me dijo que estaba bien”, completó Guillermo.

El historial de Boca vs. River

  • 266 partidos jugados
  • 94 victorias de Boca (342 goles)
  • 88 victorias de River (321 goles)
  • 84 empates
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Los últimos 10 superclásicos entre Boca y River

20/3/2022Copa de la LigaRiver 0-1 BocaMonumental
11/9/2022Liga ProfesionalBoca 1-0 RiverLa Bombonera
7/5/2023Liga ProfesionalRiver 1-0 BocaMonumental
1/10/2023Copa de la LigaBoca 0-2 RiverLa Bombonera
25/2/2024Copa de la LigaRiver 1-1 BocaMonumental
21/4/2024Copa de la LigaRiver 2-3 BocaCórdoba
21/9/2024Liga ProfesionalBoca 0-1 RiverLa Bombonera
27/4/2025Torneo AperturaRiver 2-1 BocaMonumental
9/11/2025Torneo ClausuraBoca 2-0 RiverLa Bombonera
19/04/2026Torneo AperturaRiver 0-1 BocaMonumental
Leandro Barraza
Leandro Barraza
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