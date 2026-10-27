Guillermo Barros Schelotto reveló los detalles de su salida de Boca tras la final de Madrid

El actual director técnico de Vélez no continuó en el Xeneize tras la derrota con River en el partido decisivo de la Copa Libertadores 2018.

Se viene el Superclásico entre Boca Juniors y River Plate por el Torneo Clausura 2026 y, como era de esperarse, varios protagonistas empezaron a hablar al respecto en la previa.

No es un secreto que la edición más importante de este clásico fue la que se vivió en el Estado Santiago Bernabéu de Madrid por la final de la Copa Libertadores 2018 y Guillermo Barros Schelotto contó cómo fue su salida del Xeneize luego de esa recordada derrota.

En una entrevista con TyC Sports, el actual entrenador de Vélez Sarsfield reveló: “(Daniel) Angelici me propuso juntarnos para seguir y le dije que no, que estaba bien, que hasta ahí había llegado”.

“Le dije que yo para seguir necesitaba determinadas cosas, había que tomar decisiones quizás antipáticas, pero había que hacerlas. Prefería no hacerlas e irme que seguir adelante con eso, y me dijo que estaba bien”, completó Guillermo.

🚨Guillermo contó los motivos por los cuales no siguió como DT de #Boca tras la final ante #River en Madrid



🗣️”Hablamos con Daniel. Le manifesté que para seguir necesitaba tomar decisiones antipáticas. Preferí no hacerlas e irme” afirmó el DT en @TyCSports pic.twitter.com/Lj3HXwCUqO — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) October 26, 2026

El historial de Boca vs. River

266 partidos jugados

94 victorias de Boca (342 goles)

88 victorias de River (321 goles)

84 empates

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