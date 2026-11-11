El actual entrenador de Vélez es el favorito de un puñado de clubes y la Academia ya se adelantó al próximo mercado.

Se acerca el final del contrato de Guillermo Barros Schelotto con Vélez Sarsfield y ya hay un puñado de clubes haciendo fila para intentar contar con sus servicios de cara a 2027. Por ahora, el DT está enfocado en sus desafíos con el club de Liniers.

Sin embargo, el Mellizo ya tiene opciones sobre la mesa para continuar su carrera. La continuidad en Vélez, Racing e Independiente son los tres clubes argentinos interesados en contar con él. Además, en el exterior aparecen Tigres de México y Peñarol.

El combinado mexicano ya le hizo una propuesta formal a Barros Schelotto, que sostiene que el Fortín tiene la prioridad en las negociaciones. Ahora, la Academia lanzó su propuesta para el exdelantero.

Según pudo saber BOLAVIP, el club presidido por Diego Milito se movió para hacerle un ofrecimiento a Barros Schelotto. La respuesta refleja la misma postura que tomó en las últimas semanas: no va a responder hasta que finalice sus obligaciones con Vélez.

Guillermo define su futuro. (Foto: Getty)

Qué le queda a Vélez en el 2026

Luego de finalizar en la sexta posición de la Tabla Anual, los de Liniers aseguraron su clasificación a la Copa Sudamericana 2026 y quedaron a la expectativa en cuanto a la Copa Libertadores si es que la suerte juega de su lado y se liberan tres cupos.

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Mientras tanto, Vélez tiene un camino en sus manos para obtener el boleto al principal certamen de CONMEBOL: ganar el Torneo Clausura 2026. Por lo pronto, afrontará los octavos de final ante Belgrano en Liniers.

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