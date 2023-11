Mientras Mariano Herrón dirige de manera interina a Boca tras la salida de Jorge Almirón, en las oficinas del club de la Ribera se encuentran buscando alternativas para definir al próximo entrenador que se haga cargo del plantel profesional a partir del 2024.

Claro, previamente, deben acontecer dos hechos para que el Xeneize defina a su nuevo DT: que culmine esta temporada en donde aún Boca debe terminar su participación en la Copa de la Liga y la Copa Argentina, y que se desarrollen las elecciones en donde la fórmula del oficialismo de Juan Román Riquelme y Jorge Amor Ameal se miden ante la dupla Andrés Ibarra y Mauricio Macri en la coalición opositora. Una vez que estas cuestiones se resuelvan, el Xeneize sabrá fehacientemente quién será su próximo entrenador.

Nombres han surgido de a montones y de distintos tipos, y de hecho, desde ambas agrupaciones que se presentarán en las elecciones ya establecieron el tipo de entrenador que buscan para Boca desde el próximo año. Del lado opositor, buscan un hombre con peso propio en la historia del club, en donde emergen opciones como Martín Palermo, Guillermo Barros Schelotto y Rodolfo Arruabarrena, mientras que en el oficialismo no han trascendido candidatos concretos, pero se supo según lo informado por el periodista Augusto César que se tratará de un DT fuera del Mundo Boca y de nacionalidad argentina.

En este contexto, quien soltó un contundente título acerca del futuro del cargo de DT en Boca fue Giorgio Armas, el astrólogo que trabaja para la institución boquense. Mediante sus redes sociales, el experto en astros y rituales manifestó que el Xeneize ya tenía entrenador confirmado, pero no reveló el nombre del mismo. “Habemus DT”, soltó Armas junto con un “2024” y un emoji de un corazón. Pese a no revelar la identidad, dejó en claro una sola cuestión: no será Mariano Herrón el que continuará en el cargo, ya que luego de este interinato regresará a la Reserva.

Esta cuestión ya había sido confirmada puertas adentro en Boca, ya que la realidad es que sea quien sea el entrenador, Herrón tiene claro que su dirección técnica no es más que un periodo de transición hasta que el club de la Ribera encuentre DT de manera efectiva. Según el astrólogo de Boca, el Xeneize ya tiene a su entrenador confirmado. ¿Quién será finalmente el encargado de agarrar el mando de DT en Brandsen 805?

Los nombres en el radar

Según los trascendidos desde que Jorge Almirón dejó el cargo, el Xeneize tiene en carpeta a entrenadores como Guillermo Barros Schelotto, Rodolfo Arruabarrena, Martín Palermo, Diego Martínez, Gabriel Milito, Gabriel Heinze, Ricardo Gareca, Fernando Gago, José Néstor Pekermán y Luis Zubeldía.

Además, desde Brasil ha trascendido que otras posibilidades podrían ser Abel Ferreira y Cuca, pero no correrían con chances debido a que el DT será argentino.