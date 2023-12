Javier Milei, presidente de la República Argentina, se refirió por primera vez a los insultos que recibió por parte de un grupo de, aparentemente, socios de Boca el pasado domingo 17 de diciembre en los primeros minutos del acto eleccionario que se llevó a cabo en las inmediaciones de la Bombonera y que tuvo como vencedor a Juan Román Riquelme con más del 65 por ciento de los votos.

”Nosotros teníamos información. Yo sabía por dónde iba a ir el resultado. Fui por una cuestión de batalla cultural”, adelantó, sobre el suceso ocurrido durante las elecciones en Boca en una conversación con Jonathan Viale en Radio Rivadavia, el libertario que fue elegido por el pueblo argentino como la autoridad máxima de la Nación el pasado 19 de noviembre.

En esa línea, Javier Milei, en la misma nota, apuntó claramente a Juan Román Riquelme como el responsable del hostigamiento que sufrió en la Bombonera: ”No solo que fui sabiendo que iba a ganar Riquelme, sino que además sabía efectivamente que me iba a mandar a escrachar. Me putearon 20 personas”. Y amplió: ”Sabía que iba a mandar gente a putearme. Obvio que fui igual, ¿por qué me tengo que dejar intimidar por un conjunto de patoteros?”.

Por otro lado, en referencia con la información que dijo que tenía a raíz del resultado del sufragio xeneize, explicó la razón por la que se hizo presente de igual modo en Brandsen 805: ”En la vida hay que ser leal. Mauricio Macri tuvo un gesto muy noble y desinteresado ayudándome. ¿Cómo no voy a ir yo a ayudarlo?”, cerró.

Martín Palermo también comentó los insultos que recibió de algunos hinchas de Boca

El propio Martín Palermo, que era el candidato a entrenador de la lista encabezada por Andrés Ibarra, se refirió a los insultos que recibió de algunos hinchas de Boca bajo el contexto de las elecciones: ”Que el hincha de Boca me diga traidor fue lo que más me dolió”, exteriorizó el Titán en una entrevista con Radio La Red.

Además, admitió que una convivencia con Juan Román Riquelme no es posible: ”Somos distintos. Cuando sos distinto con una persona, no conectás. ¿Para qué le voy a mentir al hincha de Boca? Una convivencia con Román duraría… Tres días… O nada. Esperaré cuatro años más u ocho de ser necesario para ser técnico de Boca”.

Juan Román Riquelme todavía no asumirá como presidente

Este jueves 21 de diciembre era el día apuntado para que Juan Román Riquelme hiciera la asunción oficial como presidente de Boca. No obstante, la postergó para el viernes o para el lunes. Dependerá de cuánto se demoren los trámites que está encarando con Huracán en función de cerrar el traspaso de Diego Martínez para que se haga cargo del plantel profesional.