Juan Román Riquelme debía asumir este jueves como nuevo presidente de Boca Juniors. El Torero fue elegido por más del 65 por ciento de los votantes que se acercó el pasado domingo 17 a la Bombonera, en un acto eleccionario histórico en el que su fórmula logró derribar la propuesta de la oposición encabezada por Andrés Ibarra y Mauricio Macri.

No obstante, de manera oficial, JR seguirá actuando como vicepresidente de Jorge Amor Ameal por unas horas más. Es que lo que se tenía estipulado para la tarde de este 21 de diciembre, finalmente no será posible, dado que pretende centrarse en los últimos detalles concernientes a la contratación de Diego Martínez como entrenador del primer equipo.

Es que el todavía legalmente técnico de Huracán estuvo reunido durante el miércoles con la directiva del Globo para firmar la rescisión de su vínculo. No obstante, todavía no se pudo desunir. Por más que entre las partes llegaron a un entendimiento, desde Parque Patricios no quieren firmar nada sin antes asegurarse que se concrete el resarcimiento económico.

Además, para acelerar la cuestión y que empiece a enfocarse en el equipo cuanto antes, sobre esta jornada está estipulado que Diego Martínez se junte con Raúl Cascini y Marcelo Delgado, miembros del Consejo de Fútbol, y con el propio Juan Román Riquelme para finiquitar los puntos relacionados con el contrato que lo ligará a Boca por los próximos 12 meses.

De todos modos, por estatuto, Román no podrá dilatar su asunción por mucho tiempo más. La nueva dirigencia tiene siete días hábiles para presentar oficialmente a sus miembros de Comisión Directiva y firmar la documentación pertinente. Es decir, contando desde el domingo 17 de diciembre, el plazo vence el martes de la semana que viene.

Martín Palermo dijo que no será entrenador de Boca mientras esté Juan Román Riquelme como presidente

Martín Palermo dejó en claro en conversación con Radio La Red que es incompatible para él trabajar con Juan Román Riquelme: ”La convivencia con Román duraría tres días. Para qué voy a mentir. Igual no creo que me llamen. No lo hicieron y no lo van a hacer ahora. Esperaré cuatro años u ocho. Pero en algún momento me veo como técnico de Boca”.

Boca ya tiene fecha para iniciar la pretemporada

Luego de lo que fue la derrota con Godoy Cruz el pasado 26 de noviembre, los jugadores de Boca quedaron licenciados. Ahora, se reencontrarán, posiblemente ya con Diego Martínez como entrenador, este martes 26 de diciembre para dar inicio a la pretemporada que pondrá el foco en la Liga Profesional de Fútbol y en la Copa Sudamericana.