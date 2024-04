En el marco del partido correspondiente a la fecha 1 del Grupo D de la Copa Sudamericana, Boca hace su debut con una parada brava ante Nacional Potosí en la altura de Bolivia, a casi 4.000 metros sobre el nivel del mar.

En la previa de este encuentro, en diálogo con BOLAVIP, el defensor José María Carrasco, los mediocampistas Diego Hoyos y Marcos Andía y el delantero argentino Martín Prost contaron sus sensaciones sobre este partido histórico ante el Xeneize.

La espera de este partido

“Esperamos el partido con muchas ansias, estamos muy felices de poder participar y competir con esta gran institución. El equipo lo tomó de una manera muy agradable, ya que es un equipo que tiene una gran historia a nivel internacional, desde niños seguimos a esta institución y lo tomamos con mucha seriedad para hacerlo de gran manera. Todos quieren jugar, todos quieren estar, así que va a ser un partido agradable, que esperamos que sea de la mejor forma para sacar puntos y darle una alegría a nuestra gente”, explicó Hoyos, quien no podrá estar porque fue expulsado en la fase de clasificación.

A su vez, Carrasco sumó: “El equipo está bien, obviamente es algo histórico para el club, la ciudad también está movilizada. Nosotros estamos tranquilos, esperando el partido con ansias para poder sacar una victoria que será muy importante para el club”. Mientras que Andía continuó: “Esperamos el partido de la mejor manera, sabiendo que nos enfrentamos a un gran rival que es conocido en todo el continente. No hay mayor motivación que enfrentar a este tipo de rivales, porque no se juega todos los días con equipos de jerarquía y tanta trayectoria”.

La preparación de este partido

Al ser un duelo histórico para Nacional Potosí, ya que por primera vez se enfrentará contra Boca, los jugadores del equipo comandado por el Pampa Biaggio lo viven de una manera especial.

“Nacional Potosí nunca pasó de fase de grupos, así que se prepara de una manera muy seria. Jugar contra Boca en este país ha generado algo muy atractivo, están llegando de otras ciudades a ver este partido. Esperamos hacer una gran presentación”, explicó Hoyos.

Al tiempo que Prost, confeso hincha del Xeneize, sostuvo: “Todos los partidos internacionales se preparan distintos porque son partidos que se definen por detalles y realmente el partido contra Boca tenemos que tener una efectividad muy alta si queremos que los primeros 3 puntos queden en casa”.

Por otro lado, quien no coincidió fue Andía: “La manera de prepararnos es la misma que para cada partido, en esa parte creo que no tiene que cambiar. Obviamente la motivación es extra, y por esa parte estamos contentos de poder enfrentar a esta clase de rival. Esperamos estar a la altura del partido, que será muy exigente y nosotros como locales intentaremos imponer nuestro juego, enfocados en atacar el arco rival”.

Jugar en la altura

Un punto determinante para este partido, será la altura, ya que jugarán a casi 4000 metros sobre el nivel del mar, y allí es donde Nacional Potosí se hace fuerte. Además, con equipos argentinos, solamente perdieron una vez en su cancha, en 2017, ante Estudiantes de La Plata.

Sobre esto, los jugadores fueron mesurados, ya que consideran que no les garantiza la victoria. “Es cierto que en la altura estamos adaptados, pero no garantiza la victoria. Hay que plantear una forma de juego y jugar contra grandes profesionales como lo son ellos. No podemos confiarnos y decir que vamos a ganar por la altura. Puede beneficiarnos porque hay jugadores de Boca que van a jugar por primera vez con tanta altura, pero no le veo garantía de victoria. Va a ser un partido muy difícil, porque los equipos argentinos están bien preparados. No vamos a confiarnos, pero sí nos puede beneficiar porque estamos adaptados en el tema de la respiración”, dijo Hoyos.

“La altura puede beneficiarnos porque somos un equipo intenso y que busca ahogar al rival. Intentamos ser verticales en todo momento para que el rival sienta nuestro asedio. Sabemos que es un factor psicológico que también puede afectar, así que intentaremos sacar ese plus”, continuó Carrasco, sumando el factor psicológico

A su vez, Andía agregó: “Creemos que la altura es secundaria. Sabemos que va a depender mucho de lo que nosotros propongamos y le podamos dar ritmo al juego y darle la mayor cantidad de aproximaciones al arco rival. Va a ser muy importante que estemos bien parados en la línea defensiva”.

El momento del equipo

Otro de los puntos a los que se refirieron los futbolistas de Nacional Potosí es al buen momento que están pasando en la liga local, donde son uno de los principales protagonistas. “El equipo viene trabajando muy bien estos días que hubo fecha FIFA, en el torneo nos está yendo bien, tanto en nuestro grupo como en la tabla general, donde estamos en zona de clasificación. El grupo está sólido y esperamos llegar de la mejor manera a este partido”, soltó Carrasco.

Mientras que Andía siguió: “Ajustamos algunas cosas que nos estaban faltando, y estamos tranquilos, sabiendo que el grupo está bien y motivado por esta inyección anímica de comenzar la Sudamericana”. Y Prost cerro: “Muy bien todos, muy motivados, con mucha ilusión de hacer bien las cosas y sobre todo de hacer historia en el club”.

El cambio de camisetas

Por último, tanto Carrasco como Andía y Prost comentaron que no se charló sobre el cambio de camisetas con los jugadores de Boca. “No se decidió sobre el tema de cambiar las camisetas. Obviamente es un partido histórico para el club, pero primero queremos ganar y después del partido veremos si alguien quiere cambiar de camiseta o quedársela de recuerdo”, soltó Carrasco.

“El cambio de camisetas es secundario, primero tenemos que pensar en hacer una buena presentación y pensar en que tenemos que buscar las armas necesarias para poder empezar ganando y mantener el ritmo de partido. Primero nos enfocamos en eso, y al final del partido veremos que se da con el cambio de camisetas”, cerró Andía.