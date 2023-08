El pase a cuartos de final de la Copa Libertadores ya es una realidad para Boca tras la clasificación ante Nacional luego de vencer al club uruguayo mediante los penales en La Bombonera. Ahora, pensando en la próxima ronda en donde enfrentarán a Atlético Nacional o a Racing, en el Xeneize siguen enfocados en reforzar el plantel y buscarán ir a la carga por un defensor central.

El nombre que fue vinculado en las últimas horas fue el del uruguayo Sebastián Boselli, futbolista que interesó y que incluso se negoció con River pero no se llegó a un acuerdo, por lo que el juvenil de 19 años no se mudó desde Defensor Sporting al club de Núñez. Sin embargo, ahora sí podría hacerlo rumbo a Brandsen 805, ya que trascendió que Boca negocia con el club uruguayo por su joya que fue campeón del Mundial sub 20 siendo clave allí.

El Xeneize ya abrió charlas con Defensor Sporting y, según trascendió, los clubes no están lejos en lo numérico para que la transferencia se efectúe y por eso, Boselli podría transformarse en el sexto refuerzo de Boca en este mercado detrás de Lucas Blondel, Lucas Janson, Edinson Cavani, Marcelo Saracchi y Ezequiel Bullaude.

En medio de estas negociaciones, se supo la postura del propio Boselli sobre la chance de arribar a Boca. El periodista Augusto César en ESPN reveló: “Boca lo quiere. Cuentan que el jugador tiene ganas. Lo digo así porque también se sabía que quería jugar en River según los colegas“. De esta manera, queda claro que el defensor central de 19 años estaría buscando dar el salto en su carrera y recalar en Boca sería una opción viable para su futuro.

¿Qué debe hacer Boca para concretar el arribo de Sebastián Boselli?

Al margen de las negociaciones entre los clubes, el Xeneize necesita liberar un cupo de extranjero para poder inscribir a Boselli como refuerzo, ya que actualmente no tiene libertad para conseguir refuerzos extranjeros al contar con Luis Advíncula, Sebastián Villa, Bruno Valdez, Miguel Merentiel, Edinson Cavani y Marcelo Saracchi.

Para liberar un cupo, Boca ya pidió a la FIFA que se le otorgue libertad de acción a Villa por el incumpliento de su contrato al estar entrenándose con otro club al no ser tenido en cuenta por su situación judicial. De conseguir este OK de parte del ente máximo del fútbol mundial, el Xeneize ultimará detalles para quedarse con Sebastián Boselli.

¿Por qué no llegó Boselli a River?

River inició gestiones de club a club con Defensor Sporting para quedarse con Sebastián Boselli. Sin embargo, las negociaciones se dilataron con el paso de las semanas por dos motivos: una propuesta económica insuficiente (3 millones por el 70%) y la conformidad del CT de River con los centrales del plantel.