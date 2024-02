Luego de lo que fue el empate 1 a 1 entre River y Boca, en el primer Superclásico del fútbol argentino, el entrenador del Millonario, Martín Demichelis, habló con los medios presentes en conferencia de prensa, en la que criticó el planteo de Diego Martínez, alegando que terminó con 7 defensores en cancha para quedarse con la igualdad.

Referido a estos dichos del DT del elenco de Núñez, Carlos Navarro Montoya, el ex arquero del Xeneize y actual panelista en ESPN F90, se mostró molesto, acusando a Demichelis de apuñalar por la espalda a Martínez tras haberlo saludado con un abrazo en el final del encuentro.

“Sus declaraciones son desafortunadas, lo abrazó y le metió una puñalada después. Eso no se hace, con un colega no se hace eso. Si vos empezas diciendo eso y elogiando eso, después no podes decir lo que dijo. Lo abrazó en la cancha y en la conferencia de prensa le metió la puñalada”, comenzó el colombiano.

Después de estos dichos del ex arquero colombiano que defendió el arco de Boca durante 10 temporadas, se formó un silencio incómodo dentro del estudio de ESPN F90, hasta que el periodista Diego Fucks agregó que “no se habla del planteo de los equipos rivales”.

Y terminando con su discurso, todavía visiblemente enojo, Navarro Montoya agregó: “Eso no se hace. No tenes que contraponer con lo que hizo el entrenador rival, más después de elogiarlo y más después de abrazarlo como lo hizo en la cancha”.

Los dichos de Demichelis sobre el planteo de Martínez que generaron el enojo de Navarro Montoya

“Martínez es un entrenador al que respeto y aprecio y que seguramente le termine dando una identidad a su equipo como lo hizo en Tigre y en Huracán y si hablo de su planteo me metería en su análisis, pero si yo como entrenador de River termino el partido con 7 defensores seguramente no esté respetando la historia del club, por más de que ponga un equipo extremadamente defensivo puedo perder, pero nosotros intentamos ser siempre protagonistas. Hoy intentamos con Barco, Echeverri, Fernández y dos delanteros darle un estilo de juego al partido que por momentos estuvo, pero no sé el objetivo o si en Boca estarán contentos. Nosotros no lo estamos”, comenzó hablando al respecto.

Y siguiendo por la misma línea, agregó: “No estoy preocupado, estoy descontento por no haber ganado. No hay mucho por qué preocuparse, si por corregir. Tampoco me pongo en el análisis de la historia de los clubes, conozco el paladar y la historia de River. Repito que yo al haber nacido y crecido acá no voy a dejar de intentar ser ofensivos, sin descuidar la defensa. Como ex defensor quiero ser el equipo menos vencido de la temporada 2024”.