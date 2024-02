En el marco de la fecha 7 de la Copa de Liga Profesional, en el estadio Más Monumental, con goles de Pablo César Solari y Cristian Medina, River y Boca empataron 1 a 1 en lo que fue la primera edición del Superclásico del fútbol argentino en la temporada 2024.

Una vez finalizado el encuentro, el entrenador del Millonario, Martín Demichelis, atendió a los medios presentes en conferencia de prensa, en donde se refirió al rendimiento de sus dirigidos, así como también criticó el planteo de su rival, que terminó con 7 defensores en cancha.

“Martínez es un entrenador al que respeto y aprecio y que seguramente le termine dando una identidad a su equipo como lo hizo en Tigre y en Huracán y si hablo de su planteo me metería en su análisis, pero si yo como entrenador de River termino el partido con 7 defensores seguramente no esté respetando la historia del club, por más de que ponga un equipo extremadamente defensivo puedo perder, pero nosotros intentamos ser siempre protagonistas. Hoy intentamos con Barco, Echeverri, Fernández y dos delanteros darle un estilo de juego al partido que por momentos estuvo, pero no sé el objetivo o si en Boca estarán contentos. Nosotros no lo estamos”, comenzó hablando al respecto.

Y siguiendo por la misma línea, agregó: “No estoy preocupado, estoy descontento por no haber ganado. No hay mucho por qué preocuparse, si por corregir. Tampoco me pongo en el análisis de la historia de los clubes, conozco el paladar y la historia de River. Repito que yo al haber nacido y crecido acá no voy a dejar de intentar ser ofensivos, sin descuidar la defensa. Como ex defensor quiero ser el equipo menos vencido de la temporada 2024”.

La banca a Agustín Sant’Anna

El lateral derecho uruguayo jugó su primer Superclásico con la camiseta de River y quedó marcado por el gol de Boca, ya que perdió en el duelo contra Lautaro Blanco, que luego asistió a Cristian Medina para que defina casi en el punto penal. Referido a lo que fue el rendimiento del ex Defensa y Justicia, el entrenador del Millonario lo bancó.

“Lamentablemente el gol vino por derecha. Hoy decidimos hacer las presiones y cuando el rival nos supo salir de esas presiones nos encontrábamos del otro lado 1 vs 1 con los laterales. Herrera hizo mucho sacrificio y como tenía amarilla lo sacamos para que entre Sant’Anna, quien vino para competir. Que haya llegado el gol por ahí para el mundo exterior va a quedar si entró bien o mal. El rival juega, apareció esa jugada aislada que no pudimos defender y después tuvimos alguna más”, explicó.

Luego, agregó al ser consultado sobre la posibilidad de que hubiera ingresado Boselli allí: “Podríamos haber puesto a Boselli de 4, y si nos hacían el gol ahí, iban a decir por qué no puse a Sant’Anna. Nos empataron y eso es lo que más duele porque queríamos ganarle a nuestro máximo rival”

Por último, tiró: “Después está claro que el no haber ganado de local con nuestra gente, cuando estábamos en ventaja sabe a poco y entremos al análisis fino de que si los entraron bien o no. Si la de Mastantuono entraba estaba todo bien. Entonces el análisis fino seguramente lo haré yo puertas adentro, a veces no es fácil entrar desde el banco con el ritmo del clásico. Estoy contento con mis jugadores”.