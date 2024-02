Boca igualó 1-1 ante River en el Monumental, en un encuentro que fue ampliamente frenético durante los primeros 45 minutos y que, en el complemento alternó la velocidad, ya que ninguno de los dos quería quedarse con las manos vacías.

Si bien hubo algunas situaciones llamativas, como fueron los ingresos de Frank Fabra y Darío Benedetto cerca del final, tras convertir el gol del empate, Cristian Medina fue reemplazado cuando restaba un cuarto de hora y fue Diego Martínez quien recibió todas las críticas por parte de Pablo Migliore.

El arquero campeón de la CONMEBOL Libertadores en 2007, se mostró muy enojado en sus redes sociales por lo que fue el desempeño de Boca en el Monumental, donde cuestionó el posicionamiento de Medina, además de una postura táctica que adoptó el equipo.

A través de una storie en Instagram, Migliore apuntó indirectamente contra Martínez, pero también contra Juan Román Riquelme, con quien está enemistado y con el que ya ha tenido algún cruce: “¿Me explicás por qué jugó todo el partido solo el 5 de River? En infantiles te enseñan que uno toma marca y el otro sobra. ¿Qué carajo están haciendo en Boca, loco? Cuando nos hacen el gol, ¿mandamos a Medina arriba del 5 de ellos? ¿En serio? Después el loco soy yo, pero saben que prefiero ser loco y no falso”, explayó.

Pablo Migliore recordó su pelea con Riquelme

“Me llama un día Pedro Pompilio, el presidente de Boca, y me dice: ‘Te tenés que ir por lo que pasó. Por lo que dicen que pasó con Román”, comenzó narrando Pablo Migliore en su visita a El Loco y el Cuerdo. “Yo le dije: ‘No, Pedro, usted está confundido. Si a mí me llega a decir algo, no lo agarro del cuello, lo rompo todo, Lo rompo todo, termina en un hospital y ahí sí salgo en todos los diarios, pero me hago cargo”, profundizó al respecto el ex arquero, que en su momento había sido acusado de tomar del cuello al hoy presidente de Boca.

“Mirá si me voy a dejar verduguear por un compañero después de un partido, se llame como se llame”, completó Migliore sobre los rumores que se exteriorizaron después del empate 2-2 entre Boca y Fluminense bajo la órbita de la Copa Libertadores de América de ese año, encuentro en el que el arquero tuvo una pálida actuación.