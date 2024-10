La FIFA destacó la característica más importante de Fernando Gago que ayudará a Boca: "Mentalizado"

Ya llegó, fue presentado y dirigió sus primeros entrenamientos. Fernando Gago es el nuevo DT de Boca y generó sensación dentro del mundo xeneize, aunque también en Argentina y el mundo. Es que el regreso de un nombre como el de Pintita a al club de la Ribera causó revuelo hasta en las esferas de la FIFA, ya que el medio oficial del ente madre del fútbol mundial fue muy elogioso con el ahora entrenador de Boca.

En un artículo publicado por la página oficial de FIFA, el portal soltó un contundente análisis sobre su arribo y las condiciones que Fernando Gago tiene como DT y como persona para tomar las riendas de Boca. En el título de su posteo, FIFA señala a Gago como alguien que “trae la actitud de nunca darse por vencido“.

A lo largo de la publicación, la FIFA recorrió el camino de resiliencia constante que Pintita tuvo durante su carrera, sobre todo en su etapa como jugador en la que tuvo que recuperarse de diversas lesiones de gravedad que sufrió tanto en Boca como en la Selección Argentina y otros clubes como Vélez, Real Madrid, Roma y Valencia.

En sintonía con esto, el portal se jactó de las declaraciones de Gago sobre aquellas lesiones que tuvo, en las que el ahora DT de Boca había expresado: “No fue mala suerte. Sufrí cinco lesiones, pero no fue mala suerte para mí porque me hizo crecer. Por supuesto, me dolió mucho. La gente me dice ‘te lesionaste’ cinco veces en tu carrera, no me dicen ‘regresaste’ cinco veces de una lesión“.

Portada de FIFA.com con el arribo de Gago a Boca

Para sintetizar su opinión acerca del arribo de Pintita a Boca, la FIFA cerró destacando la virtud más importante que tiene como entrenador, siendo esto algo ajeno a lo meramente táctico: “Gago asume este nuevo cargo curtido tanto por sus reveses como por sus remontadas y mentalizado para un puesto exigente, desafiante y apasionante. Un jugador que nunca se rindió es ahora el entrenador con potencial para encajar perfectamente en este mundo Boca“.

Las características que quiere Gago de Boca

En la conferencia de prensa en la que fue presentado como DT, Gago habló largo y tendido sobre lo que busca futbolísticamente en su Boca: “Ser un equipo protagonista, que tenga mucha intención que sepa dónde y cómo quiere jugar. Tener mucho peso ofensivo, muchas situaciones. Tratar de tener siempre la pelota y ser protagonista. Tener la intensidad la presión de querer siempre tener la pelota“, resumió el DT.

Además, adelantó cómo elegirá los equipos para cada partido: “El plan de referentes me es igual. El que entrene y esté bien va a jugar, independientemente del nombre. El que entrene al máximo y se entrene en la semana va a jugar. A partir de eso se armarán los equipos semanalmente“.

En adición, expresó cual es el aspecto que no negocia en sus equipos. “Necesitamos un equipo que juegue bien. Después veremos si es con balón detenido, presión o un poco de fuerte. Yo tengo una idea y trato de llevarlo a cada entrenamiento y partido. Confío en eso. Hay algo que es innegociable, independientemente del estilo, hay que correr. Hay que jugar y correr, cuando no la tenemos la tenemos que recuperar“, avisó Pintita.

Gago, el elegido por Riquelme para que dirija a Boca en el Mundial de Clubes 2025

El entrenador firmó contrato hasta diciembre de 2026, por lo que estará a cargo del equipo durante lo que queda de esta temporada y las próximas dos que se avecinan. Durante el transcurso del 2025, se disputará el tan ansiado Mundial de Clubes que tendrá a Boca como participante, por lo que Gago será el encargado de dirigir al Xeneize en dicho certamen, así como también de todos los campeonatos que participará el club de la Ribera en la temporada siguiente.

Cuándo debutará Fernando Gago en Boca

El debut de Gago se dará en el próximo compromiso del Xeneize, que será ante Tigre por la Liga Profesional en el partido que se disputará el sábado 21 de octubre a las 19:15.

Este lunes, Pintita tendrá su primer entrenamiento y su presentación oficial en el club de la Ribera, y en paralelo podrá realizar una semana completa de prácticas para su debut ante el Matador.

De todas formas, el partido que está en el horizonte del Xeneize es el de Gimnasia por los cuartos de final de la Copa Argentina que se disputará el 23 de octubre, posiblemente en el estadio de Newell’s, en Rosario. El ganador de ese choque irá ante Vélez en la semifinal. Del otro lado de la llave están Huracán y Central Córdoba de Santiago del Estero.

Los números de Fernando Gago

Como entrenador, Gago se desempeñó en Aldosivi, Racing y Chivas. En total dirigió 173 partidos y sumó 2 títulos, ambos en la Academia. En números generales, acumuló 77 victorias, 44 empates y 52 derrotas.

Su primer ciclo fue en el Tiburón, en donde dirigió a Nicolás Valentini. Su experiencia inició en febrero de 2021 y los resultados no fueron buenos porque apenas sumó 7 triunfos y tres empates, ante 16 caídas.

En Racing, su ciclo más largo, estuvo 109 encuentros y ganó 53 partidos. Pero, cayó en 26 oportunidades y tras perder un clásico con Independiente se despidió antes del final de su contrato.