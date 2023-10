La frase de Almirón a los titulares de Boca en la previa del partido con Estudiantes: "No me perdonaría..."

De manera inesperada, y contradiciéndose a sí mismo según sus declaraciones en los últimos días, finalmente Jorge Almirón decidió sobre la hora que Boca enfrentaría a Estudiantes en La Bombonera el pasado sábado con totalidad de suplentes. En un principio, el DT quería que los titulares jueguen frente al Pincha para medirse a una semana de la final de la Libertadores, pero se corría el riesgo de una lesión o un desgaste desmedido, por lo que contundentemente, Almirón terminó definiendo que los inicialistas descansaran y diagramó un XI alternativo.

¡La CONMEBOL Libertadores se vive en Telefe.com! ¡También podés seguir las reacciones en vivo en Twitch!

El partido terminó en un 0 a 0 en el que pocos del Mundo Boca recordarán lo acontecido en el juego, aunque sí quedará en la retina de los presentes en La Bombonera aquella despedida al plantel y al cuerpo técnico en el último encuentro antes de viajar a Río de Janeiro para la final ante Fluminense. De hecho, el propio Jorge Almirón manifestó que ni los habituales titulares tenían la cabeza en el duelo ante Estudiantes ya que estaban enfocados en el 4 de noviembre.

Este lunes, a cinco días del partido con Fluminense y habiendo transcurrido 48 horas del empate frente a Estudiantes, el periodista Diego Monroig dio a conocer lo que Almirón les dijo a los jugadores a la hora de decidir que no estarían ante el Pincha y que serían guardados para la final. En concreto, el jornalista informó que el DT le expresó a los titulares que no jugarían con una contundente frase: “ No me perdonaría en la vida si alguno se lesiona por culpa de este partido “.

Los futbolistas y todos en Boca puertas adentro estuvieron de acuerdo con la decisión de último momento de Jorge Almirón de cambiar de planes. Además, el equipo terminó consiguiendo un empate teniendo en cuenta que Estudiantes utilizó a su XI de gala. De hecho, el único de los titulares que tuvo minutos con el club platense fue Valentín Barco, quien venía sin sumar minutos en el clásico ante Racing y el DT consideró que era necesaria su presencia durante un rato del encuentro.

El resto, algunos fueron suplentes sin minutos en cancha como Nicolás Figal, Frank Fabra, Sergio Romero, Pol Fernández, Equi Fernández y Luis Advíncula, mientras que otros como Edinson Cavani y Miguel Merentiel fueron desafectados y vieron el encuentro desde el palco.

Respecto a las dudas que tiene el entrenador para definir al equipo titular que buscará ganar la CONMEBOL Libertadores, que Bruno Valdez haya sido titular ante Estudiantes y que Nicolás Valentini se entrene a la par del grupo estando 100% recuperado de su traumatismo dan indicios de que el zurdo ganaría la pulseada sobre el paraguayo en el lugar de Marcos Rojo, quien está suspendido para la final por su expulsión en semis contra Palmeiras.

Fecha y hora de la final de la Libertadores

Boca y Fluminense se medirán este sábado 4 de noviembre en el Maracaná en lo que será la final de la Copa Libertadores 2023. El duelo se disputará a las 17 horas y será transmitido por Telefé.

El posible XI de Boca para la final

A falta de cinco días en donde el Xeneize tendrá prácticas tanto en Ezeiza como en Río, de no mediar inconvenientes ni sorpresas, el XI sería: Sergio Romero; Luis Advíncula, Nicolás Figal, Nicolás Valentini, Frank Fabra; Cristian Medina, Pol Fernández, Equi Fernández, Valentín Barco; Edinson Cavani y Miguel Merentiel.