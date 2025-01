La frase de la que Marchesín se arrepintió al instante durante su presentación oficial en Boca: “No lo tomen…”

Agustín Marchesín tuvo este jueves su presentación oficial como refuerzo de Boca, en una conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por Juan Román Riquelme y en la que confesó estar cumpliendo un “sueño de la infancia” además de una gran oportunidad como profesional.

Precisamente al expresar las sensaciones que le genera ser parte del club del cual es hincha, el exarquero de Lanús, Porto, Gremio y la Selección Argentina recurrió a una frase que no encajó con el contexto y de la que se arrepintió inmediatamente.

“A mí me llena de orgullo esta oportunidad que se me está dando. La verdad que me pone la piel de gallina, porque realmente soy muy hincha de Boca“, manifestó Marchesín antes de notar su fallido. “No lo tomen…”, intentó explicar justo cuando lo asistió un periodista recomendándole decir “piel de pollo”.

Previa sonrisa para excusarse y salir del paso, el arquero agregó: “Es una oportunidad muy importante en mi carrera, la deseaba mucho. La voy a defender a muerte porque es la oportunidad de mi vida. Estoy muy agradecido con Román, con los dirigentes, porque es un sueño hecho realidad. A medida que vaya pasando el tiempo, lo voy a disfrutar cada vez más”.

Compromiso de hincha

Más allá del fallido, Agustín Marchesín destacó en reiteradas ocasiones su sentimiento como hincha de Boca y asumió el compromiso de que aquello sea un plus a su contribución como futbolista profesional. “Voy a defender esta posibilidad como un hincha. Hay que ser jugador de Boca las 24 horas y eso es lo que le puedo prometer al presidente y toda le gente“, dijo.

Publicidad

Publicidad

ver también Marchesin, presentado en Boca: su opinión de Romero y Brey, el mensaje para Lanús y el respeto para Riquelme

Y agregó: “Llego en un gran momento. Después de haber superado una lesión muy importante en España me sentí muy bien. Siempre lo más importante es ganar cosas y ser campeón. Llego con hambre y en un buen momento de mi carrera”.

La competencia con Romero, García y Brey

Consultado por la dura competencia que tendrá con sus colegas, Agustín Marchesín señaló: “A Chiqui (Romero) y a Javi (García) los conozco hace muchísimo tiempo y tengo una gran relación. Es una competencia sana y linda, en donde están los mejores. Lean (Brey) hizo un gran trabajo también. Uno sabe que tiene grandes arqueros al lado”.