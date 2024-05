Tras un primer semestre no del todo feliz, Edinson Cavani renovó los votos de confianza de los hinchas de Boca desde inicios de 2024 y es a estas alturas el máximo goleador que tiene el equipo. A los 37 años y con su poder de fuego intacto, el uruguayo hizo méritos suficientes como para que la directiva ya esté evaluando desde hace más de un mes prolongar por otro año el vínculo que expira en diciembre.

Son días de definiciones para el delantero, que recientemente se despidió de la Selección de Uruguay incluso cuando sabía por Boca que había sido reservado por Marcelo Bielsa en la prelista para la Copa América, pero sin haber tenido nunca comunicación con el entrenador. “Quiero dar todo donde me toca estar”, expresó. Y ligado a ese presente como Xeneize, también habría tomado una decisión.

Según avanzó el periodista Diego Muñoz en SportsCenter, Edinson Cavani tiene pensado permanecer en Boca hasta el día en que decida poner fin a su carrera como futbolista profesional. “Me da la sensación que cuando se retire, lo va a hacer con la camiseta de Boca”, señaló.

La renovación de Cavani

Con contrato hasta diciembre de este año, Edinson Cavani sabe que Juan Román Riquelme y todos en el Xeneize están decididos a ofrecerle prolongar ese vínculo si así lo desea. “Si él lo decide, va a terminar su carrera en Boca Juniors. Las puertas ya están abiertas para renovar el vínculo. Todavía no se está hablando de la renovación, pero solo por respetar los tiempos del uruguayo. Boca lo quiere retener”, expresó Emiliano Raddi.

En Boca están convencidos de prolongar el vínculo con Cavani.

Otros dos futbolistas que pondrían fin a su carrera en Boca

Según el propio Emiliano Raddi, en Boca no solo quieren que Edinson Cavani permanezca en el club hasta el final de su carrera. El mimo deseo se extiende a otros dos futbolistas del plantel: Marcos Rojo y Sergio Romero. El defensor tiene contrato con el club hasta diciembre de 2025, mientras que el del arquero, igual que sucede con el uruguayo, expira a fin de año, con propuesta ya para extenderlo.

El mensaje de Cavani para despedirse de la Selección de Uruguay

El delantero uruguayo se expresó en un comunicado compartido en redes sociales para anunciar su despedida de la Selección de Uruguay. “Mi querida celeste: Solo quiero agradecerte por cada enseñanza que me hiciste vivir en tu proceso. No me quiero extender. Hoy son pocas palabras pero de sentimientos profundos. Gracias a cada una de las personas que formaron parte de este camino durante tantos años”, comenzó diciendo.

“Fui y seré siempre un bendecido de haberme puesto esta camiseta para representar lo que más amo en el mundo, mi país. Fueron sin dudas muchos años preciosos, tendría mil cosas para decir, contar y recordar, pero hoy quiero dedicarme a estar nueva etapa de mi carrera y dar todo donde me toca estar”, agregó.

Y concluyó: “Hoy decido dar un paso al costado, pero siempre los seguiré con el corazón latente, como cuando me tocaba salir a la cancha con esta hermosa camiseta. Les mando un fuerte abrazo a todo mi pueblo. ¡Arriba la Celeste!”.