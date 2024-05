En las últimas horas, Edinson Cavani sorprendió a todo el planeta fútbol, dado a que emitió un fuertísimo comunicado luego de lo que fue la goleada de Boca sobre Nacional Potosí por la Copa Sudamericana: el delantero de 37 años decidió retirarse de la Selección de Uruguay.

En vísperas de lo que será la disputa de la Copa América en Estados Unidos, donde el ex Manchester United no estaba en los planes de Marcelo Bielsa, tomó la dificilísima postura de renunciar a su nación para dedicarse exclusivamente al Xeneize.

“Mi querida celeste: Solo quiero agradecerte por cada enseñanza que me hiciste vivir en tu proceso. No me quiero extender. Hoy son pocas palabras pero de sentimientos profundos. Gracias a cada una de las personas que formaron parte de este camino durante tantos años”, inició a través de su cuenta de Instagram, donde sorprendió a más de un fanático.

Con muchísima congoja, y a sabiendas de que dejó todo por los colores del seleccionado que tiene dos campeonatos mundiales, expresó que “fui y seré siempre un bendecido de haberme puesto esta camiseta para representar lo que más amo en el mundo, mi país. Fueron sin dudas muchos años preciosos, tendría mil cosas para decir, contar y recordar, pero hoy quiero dedicarme a estar nueva etapa de mi carrera y dar todo donde me toca estar”.

A la hora de confesar qué será de su futuro, dejó bien en claro que buscará dedicarse de lleno a lo que será su actualidad en el Xeneize, con quien tiene contrato hasta diciembre de 2024: “Hoy decido dar un paso al costado, pero siempre los seguiré con el corazón latente, como cuando me tocaba salir a la cancha con esta hermosa camiseta. Les mando un fuerte abrazo a todo mi pueblo. ¡Arriba la Celeste!”, completó.

El paso de Edinson Cavani por la Selección de Uruguay

Edinson Cavani debutó en la Selección de Uruguay el 6 de febrero de 2008, a los 20 años, 11 meses y 23 días, de la mano de Óscar Washington Tabárez, quien decidió mandarlo a la cancha frente a Colombia cuando solamente restaban 15 minutos para el final del encuentro.

A lo largo de todo este tiempo, el Matador completó un total de 136 encuentros con la Celeste, donde convirtió 58 goles, aportó 17 asistencias y sumó 9889 minutos. Además, disputó 4 mundiales: Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Incluso, dijo presente en las ediciones de Copa América 2011, 2015, 2016, 2019 y 2021, donde consiguió el título en la primera que afrontó.