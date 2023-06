Este viernes, se dio a conocer la noticia de que Sebastián Villa fue declarado culpable por la denuncia de su ex pareja, Daniela Cortés, por lo que fue sentenciado a cumplir 2 años y un mes de prisión, aunque no irá a la cárcel, porque el delito es excarcelable.

Luego de que se pronuncie la Justicia al respecto, y después de muchos rumores sobre lo que podía pasar, en el cierre de la jornada la dirigencia de Boca sacó un comunicado oficial, para dar su decisión con respecto al futuro de Villa, quien dejaría el club en el próximo mercado de pases.

El comunicado, explica que hasta que no haya una sentencia firme, ya que desde la defensa de Villa apelarán la decisión, el delantero colombiano de 27 años no volverá a participar de las convocatorias, por lo que no podrá ser tenido en cuenta por Jorge Almirón.

Los hinchas del Xeneize, en la publicación del comunicado en el medio partidario Planeta Boca Juniors, debido a que la cuenta oficial no lo publicó, comentaron su alegría por que se hizo justicia y expresaron su deseo de que el colombiano no vista más la camiseta del club.