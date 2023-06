No fue un día más en la vida del Club Atlético Boca Juniors. Después de más de tres años en que se efectuó la primera denuncia, Sebastián Villa fue condenado a dos años y un mes de prisión no efectiva por violencia de género contra su ex pareja Daniela Cortés.

El caso tomó muchísima repercusión, principalmente por la importancia que tiene una situación de dicha índole, pero también porque se trató de un futbolista profesional que desarrolla su actividad en uno de los clubes más importantes del fútbol argentino.

A pesar de que en un principio no iban a expedirse porque desde la defensa de Villa apelarán a la sentencia que recibió, ya que la misma no está firme e irá a la Cámara de Casación, tras una reunión de Comisión Directiva se cambió de opinión, y el club de La Ribera emitió un fuerte comunicado para comentar los pasos a seguir para con el atacante colombiano.

“En el día de la fecha y ante el suceso que es de público conocimiento, la Comisión Directiva del Club Atlético Boca Juniors se reunió con carácter urgente, adoptando por unanimidad la decisión que a continuación se comunica”, indicaron en las primeras líneas. Y luego siguieron explicando cómo fue que llegaron a la decisión final.

Una vez que se conoció la sentencia por parte del Juzgado Correccional 2 de Lomas de Zamora, “el club hizo pública su postura de someter la cuestión a la Justicia en resguardo a las garantías constitucionales correspondientes y en espera al dictado de los pronunciamientos respectivos”.