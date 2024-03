Por la fecha 12 del Grupo B de la Copa de la Liga Profesional, en La Bombonera, con goles de Edinson Cavani y Miguel Merentiel, Boca se lo dio vuelta a San Lorenzo, que se puso en ventaja a través de Adam Bareiro y le ganó por 2 a 1, por lo que sigue con vida en la lucha por la clasificación a los cuartos de final.

Una vez finalizado el encuentro, el entrenador del Xeneize, Diego Martínez, atendió a los medios presentes en conferencia de prensa, en la que se refirió al rendimiento de sus dirigidos, así como también palpitó lo que será el viaje a Potosí para el debut de la Copa CONMEBOL Sudamericana.

Además, respondió a los dichos de Rubén Darío Insúa, quien en la previa del partido, en conferencia de prensa, dijo que los equipos de Martínez hacían tiempo, recordando el empate entre Huracán y San Lorenzo en la Copa de la Liga del 2023.

“Entiendo que Insúa lo dijo más por algo descontracturante que por lo que realmente es, porque no lo comparto, nuestros equipos no tienen esas intenciones y los dos partidos que jugamos contra San Lorenzo jugamos muy bien. Creo que el equipo no busca hacer tiempo, con Huracán en el clásico jugamos mejor, no creo que sea así, entiendo que lo dijo para descontracturar, que de otra manera. Lo que hayan hecho hoy no importa, cada uno lo hizo de manera legal, y nosotros intentamos hacer nuestro partido”, comentó al respecto.

El análisis del partido

Por otro lado, el DT del Xeneize analizó lo que fue la victoria de su equipo: “La verdad es que estamos contentos, satisfechos por todos los condimentos que tenía el partido y lo que significaba para nosotros por el momento del campeonato y la oportunidad que teníamos de meternos dentro del objetivo, empezar a jugar instancias finales del semestre. Estoy contento con que el equipo sigue en la búsqueda del crecimiento y muestra signos. Los dos goles son un claro ejemplo de la búsqueda de enfrentar a un rival durísimo, al que sabíamos que íbamos a atacar en espacios muy chicos, por lo que teníamos que tener paciencia para buscar los espacios, ya sea por líneas o por banda. Tuvimos situaciones claras en ambos lugares, me parece que la victoria es justa y merecida. Esa parte del juego nos interesa mucho, pero la otra parte, que es al momento de no tener la pelota cómo el equipo trabaja, y muchas de esas situaciones fueron tras recuperar la pelota. Los muchachos están llevando muy bien la idea que intentamos transmitir. Son muestras que nos hacen sentir que vamos por el buen camino”.

La pelea por el arco

A pesar de que Javier García se recuperó de su lesión muscular, tanto para el partido contra Central Córdoba como para este, Martínez decidió que el arquero titular sea Leandro Brey. Sobre esto, comentó: “García ya estuvo bien en el partido de Copa y tomé la decisión que ataje Leandro. Quien sea el segundo es una competencia enorme, ponerle rótulos no me gusta mucho, a veces uno toma decisiones porque cree que es lo mejor para el equipo”.

La situación de los jugadores lesionados

“Cavani salió por una carga muscular, es más, en el entretiempo nos dijo que iba a volver, pero por precaución entendimos que lo mejor era que salga. A Medina lo vi cansado, el partido se había partido y a veces Equi necesitaba alguien más fresco a su lado, ya que los retrocesos de Zenón no eran tan intensos como antes”, comentó sobre la salida de estos dos jugadores.

Y agregó, lamentando la dura lesión de Lucas Blondel: “Lo de Lucas es una tristeza muy grande, él está muy triste, dolido. Yo lo quiero mucho porque lo conozco hace mucho, y en el plantel es muy querido. Ojalá sea lo menos posible para no sufrir la baja, pero estaba triste y sus compañeros también”.

El debut en Copa Sudamericana

Por otro lado, también se refirió a lo que será el debut por Copa Sudamericana, en la altura de Bolivia ante Nacional Potosí: “A partir de hoy a la noche, la energía y el partido más importante es el de Potosí. A partir de lo que evaluemos estos días veremos cómo afrontarlo, porque después tenemos una final en Rosario. Vamos a plantear el mejor equipo para sacar un resultado positivo”, comenzó.

Y sumó: “Vamos a evaluar al equipo sabiendo que es un viaje complejo. Hemos trabajado junto a la gente de logística para que dentro de la dificultad del viaje sea de la mejor manera. Si creemos que algunos deben descansar o dosificar minutos lo haremos”