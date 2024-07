La semana ha arrancado de la peor manera para Boca Juniors. Después de que la dirigencia anotara a los refuerzos fuera de tiempo y que éstos no fueran habilitados para jugar el Repechaje de la Copa Sudamericana, Juan Román Riquelme rompió el silencio. El presidente del Xeneize habló sobre el error cometido y además aprovechó para darle un palo a Independiente del Valle.

En diálogo con varios cronistas en la puerta de Boca Predio, el máximo dirigente fue consultado sobre si estaba al tanto de que la capacidad en Ecuador supuestamente no cumple con lo reglamentario, por tener apenas 12 mil localidades.

“Mañana tengo la suerte de estar en Ecuador, conoceré el estadio de Independiente del Valle, tenemos mucha ilusión de poder pasar en los 180 minutos. Y si Conmebol tiene un reglamento en el cual ha sido tan estricto con nosotros, otra cosa no puedo decir, si lo que vos decís de que le estadio no cumple con las normas, me imagino que Conmebol será igual de estricto que lo fue con Boca Juniors“, respondió Riquelme.

Ante esto, BOLAVIP se comunicó con la directiva de Independiente del Valle que le respondió al presidente de Boca y aseguraron que “está todo aprobado” para que el Estadio Banco Guayaquil sea la sede. Incluso, recordaron que allí se jugó la final de la Recopa ante Flamengo en 2023. “Capaz están buscando algo”, deslizaron.

Reglamentariamente, para esta instancia se exige una capacidad mínima de 20 mil espectadores, es decir 8 mil más de lo que tiene la cancha del cuadro ecuatoriano. Sin embargo, en la regla se aclara que “en situaciones excepcionalísimas, la Conmebol podrá evaluar la disputa de un partido en un estadio con aforo diferente al mínimo exigido para cada fase del torneo, previa solicitud formal del club que ejerce la localía, dentro de los plazos establecidos”.

¿Cuándo se juega el partido?

El partido de ida entre Independiente del Valle y Boca Juniors se desarrollará este miércoles 17 de julio desde las 21:30 horas de Argentina. Mientras que la revancha en La Bombonera será el miércoles 24.

La explicación de Boca

Boca emitió un comunicado informando que no pudieron inscribir a los refuerzos por “cuestiones de horario“, por lo que Diego Martínez no podrá contar con ninguno de los 4 refuerzos de este mercado. “Hubo un temita con el tema de los horarios, donde estábamos nosotros tranquilos de que podíamos presentar la lista hasta las 7 de la tarde de Asunción, que serían las 8 de la noche nuestra. Mandamos el mail 7:43 de la tarde y al final no era así… Era a las 7 de la tarde nuestra, 6 de la tarde de Asunción de Paraguay“, explicó Riquelme.

Así, ni Tomás Belmonte, ni Milton Giménez, ni Gary Medel ni Brian Aguirre estarán en la serie del repechaje de la Copa Sudamericana ante IDV ni la ida en Quito ni la vuelta en La Bombonera.

Los convocados de Boca para jugar por Copa Sudamericana

Después de analizar el estado de las lesiones en el plantel, sumando bajas por Juegos Olímpicos, sanciones y falta de consideración de Diego Martínez, Boca anunció a sus convocados para enfrentar el partido de ida de los playoffs de la Sudamericana 2024 contra Independiente del Valle.