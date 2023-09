Sergio Romero atraviesa, a sus 36 años, uno de los momentos más en plenitud de su carrera. Afianzándose en el arco de Boca como figura de un Xeneize que se encuentra en semifinales de la Copa Libertadores y peleando por todos los frentes a nivel nacional e internacional.

Acumulando 18 vallas invictas en 37 partidos disputados y siendo determinante en los penales, llevando 10 atajados en 19 remates, Chiquito se convirtió en una de las grandes figuras de Boca en este 2023. Sin embargo, en un principio, su arribo fue cuestionado mediáticamente y por los propios hinchas xeneizes, y sobre esto habló en las últimas horas en una entrevista brindada a La Nación.

En diálogo con el popular medio argentino, Romero reveló como vivió esos primeros días en el Xeneize en medio de las críticas por su estado físico, y como eso le sirvió para potenciar su nivel: “No sé si decir que necesitaba demostrar vigencia, pero al llegar recibí muchos comentarios durísimos: ‘No puede jugar’, ‘la rodilla no le da más’ y ‘está todo roto’. Pero lo bueno, sabés… es que eso fue querosene, que hayan dudado fue echarle nafta al fuego, me levantaron… ¡no sabés cómo me levantaron! Y también levantaron a la gente que estaba a mi alrededor“, comentó Chiquito.

Además, sostuvo un sentido mensaje para los trabajadores médicos de Boca que lo acompañaron: “Los kinesiólogos no me dejaron caer, estuvieron conmigo cuando debían estar de vacaciones, y el doctor Jorge Batista, lo mismo. Él me dijo: ‘Ahora van a tener que tragarse las palabras, porque entre todos nosotros vamos a hacer que vos estés en una cancha de fútbol, y no por un partido, sino con continuidad’. Y lo logramos. Y soy un agradecido de todos ellos. Cuando llegué me faltaba ritmo, y no sólo eso, además me tuve que volver a operar. Pero ellos nunca dejaron de creer en mí. Ellos lo hicieron: en Boca me volví a sentir arquero“. Un tremendo testimonio de Sergio Romero que identifica su presente en el Xeneize.

¿Cuántos penales atajó Chiquito Romero en Boca?

Entre tandas de penales y tiros desde la pena máxima en tiempo reglamentario, Sergio “Chiquito” Romero atajó 10 de los 19 remates que le patearon, teniendo un promedio superior a 50% de efectividad.

¿Cuándo se juegan las semifinales de la Copa Libertadores?

El cruce de ida entre Boca y Palmeiras se dará el jueves 28 de septiembre, a las 21:30 horas. La vuelta será exactamente en el mismo día y horario pero una semana más tarde. Primeramente se dará en La Bombonera y el pase a la final será en São Paulo.