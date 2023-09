Sergio Romero se transformó en una de las grandes figuras del plantel de Boca, como así también en uno de los principales referentes, donde se sienta en la mesa chica junto a Marcos Rojo, con quien compartió la Selección Argentina.

Tras quedar en libertad de acción en Manchester United, Chiquito se entrenó en el Predio Tita Mattiussi, perteneciente a Racing, pero terminó acordando su arribo al Xeneize para disputar la CONMEBOL Libertadores y seguir agigantando su estadística en los penales.

Más allá de todos los honores que logró desde el momento en que llegó, también recibió diferentes críticas por su falta de continuidad en Europa, además de que le cuestionaron su estado físico, donde desde la prensa partidaria de Boca hicieron muchísimo foco en la rodilla del mundialista en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

Si bien no mencionó al periodista que lo criticó, todos los cañones apuntaron a Daniel Mollo, conductor del ciclo radial Boca de Selección, quien fue el que hizo foco en la lesión de la rodilla de Romero. Y a través de una entrevista con La Nación, el ex Sampdoria no tuvo piedad para reflejar cómo se sintió en aquel entonces.

“Cuando llegué recibí muchos comentarios durísimos como: ‘No puede jugar’, ‘la rodilla no le da más’ y ‘está todo roto’. Lo bueno es que eso fue querosene. Que hayan dudado fue echarle nafta al fuego, me levantaron y no sabés cómo me levantaron” , manifestó en primera instancia. Pero luego, Sergio Romero se encargó de revelar la charla que mantuvo con Jorge Batista, el médico del plantel de Boca.

“El doctor Batista me dijo: ‘Ahora van a tener que tragarse las palabras porque entre todos nosotros vamos a hacer que vos estés en una cancha de fútbol. Y no por un partido, sino con continuidad’. En Boca me volví a sentir arquero”, enfatizó. Sin duda alguna, el arquero de 36 años hizo entender que cuanto más lo critican, su rendimiento se agiganta.

¿Cuántos penales atajó Romero en Boca?

Contando tanda de penales y remates en tiempo reglamentario, Sergio Romero atajó 10 de los 19 disparos que recibió desde los doce pasos desde que es jugador de Boca. Es una efectividad levemente superior al 50%.

¿Cuándo se juegan las semifinales de la Copa Libertadores?

El cruce de ida entre Boca y Palmeiras se dará el jueves 28 de septiembre, a las 21:30 horas. La vuelta será exactamente en el mismo día y horario pero una semana más tarde. Primeramente se dará en La Bombonera y el pase a la final será en São Paulo.