Sebastián Villa nuevamente está en el foco de las noticias. Luego de un largo año en el que el futbolista estuvo en conflicto con el Xeneize, que lo dejó de tener en cuenta después de ser culpable por un juicio de violencia de género, el colombiano se consideró agente libre y comenzó a negociar para buscar nuevo club.

En las últimas semanas, el también ex Deportes Tolima, llegó a un acuerdo con el Beroe Stara Zagora, equipo del fútbol de Bulgaria, en el que firmó contrato como jugador libre y podría tener problemas legales con Boca, debido a que todavía tiene vínculo laboral con el equipo argentino.

Ahora, el delantero colombiano que podría comenzar a jugar oficialmente a partir del 2024, subió una nueva historia a su cuenta de Instagram, en la que fue positivo con su futuro, comparándola con los años anteriores, en los que fue jugador del Xeneize, equipo al que llegó en 2018.

Esta historia que posteó en sus redes sociales, hace un recuento de años desde el 2020 hasta el 2024, en los que dice: “2020 me cambió, 2021 me rompió, 2022 me abrió los ojos, 2023 me reconstruí, 2024 volví”, en un claro gesto de que en el próximo año volverá a jugar profesionalmente.

Además, el colombiano posteó por encima de esa foto, escribiendo “Lo declaro en nombre de Dios” junto a varios emojis, entre los que se ven una pelota, un rayo y dos manos golpeándose en forma de plegaria, como si estuviera pidiendo por favor que salga bien este pedido.

Horas después, Villa subió otra historia, en la que está alentando a su equipo en la cancha, en lo que fue triunfo de los suyos por 2 a 1, que les permite ubicarse en el octavo puesto de la tabla de posiciones, con 24 puntos producto de 7 victorias, 4 empates y 8 derrotas en 18 presentaciones.

Denuncian a tres compañeros de Villa en Beroe Stara Zagora por robo

Según reveló el portal búlgaro Sportal, tres compañeros de Sebastián Villa fueron acusados de un robo a un supermercado, en cercanías al estadio Beroe, donde hace de local este equipo. La denuncia apunta que estos futbolistas robaron alimentos como arroz, porotos y macarrones.

La carta con la que Villa se despidió oficialmente de Boca

Luego de ser oficializado como futbolista del equipo búlgaro, el delantero colombiano hizo un posteo en su cuenta de Instagram, en el que se despidió tanto de la institución como de los hinchas de Boca, luego de permanecer durante 5 temporadas en el club.

El particular Beroe Stara Zagora

A pesar de ser desconocido en estas latitudes, el Beroe Stara Zagora está muy ligado al fútbol argentino. Es que Hernán Banato y Gustavo Aragolaza son el presidente y el entrenador, respectivamente, del club que está actualmente en el octavo lugar en el campeonato doméstico.

Pero el plantel también está plagado de celeste y blanco, con 10 futbolistas argentinos en la nómina: Rodrigo García Accinelli, Franco Ramos Mingo, Thiago Ceijas, Francesco Celeste, Luciano Squadrone, Enzo Espinoza, Juan Pablo Lungarzo, Enzo Hoyos, Santiago Godoy y Francisco Politino.