Luego de las intimaciones de parte del jugador para que se le dé libertad de acción y las respuestas de Boca para que se reintegre al grupo para los entrenamientos, Sebastián Villa regresó a Argentina tras su licencia tomada tras conocerse su culpabilidad en el juicio por violencia de género y se reincorporó a las prácticas.

En el club de la Ribera tienen clara la postura de no contar más con el colombiano por su situación judicial y le buscan un nuevo destino de manera inminente para desprenderse definitivamente del problemático extremo de 27 años y para liberar un cupo de extranjeros pensando en el mercado de pases.

Sin embargo, en Boca de momento no aparecen ofertas por el pase de Villa y por eso, su futuro es incierto. Las únicas certezas son que el Xeneize forzó su vuelta para que se presente a entrenar y respete su contrato, que no jugará más en Boca y que, para desligar al colombiano del club de la Ribera, aparecen tres alternativas posibles. En Bolavip repasamos una por una.

1- Una venta ante un interés concreto desde el exterior

Pese a que actualmente no posee ofertas por su pase, en Boca tienen como opción ideal que aparezca una propuesta económica para vender a Villa al exterior y así recuperar el capital invertido por el colombiano en su arribo hace cinco años atrás. Mientras se desarrollaba su proceso judicial, clubes de Medio Oriente se interesaron en él pero no prosperó su salida. Es el plan principal pero el único que no depende de Boca.

2- Rescisión de contrato

La opción que pretende el jugador. Villa pidió su libertad de acción intimando al club con una carta documento tras su salida a Colombia y en Boca hicieron caso omiso y lo citaron a reintegrarse a los entrenamientos. En caso de darse esto, el Xeneize debería resarcir económicamente al futbolista al quedarse un año y medio de contrato y que este se vea interrumpido de manera unilateral. A menos que negocien una salida común por esta vía… De momento, sería la más factible, aunque Boca no se vería beneficiado en lo monetario.

3- Ser “colgado” sin tiempo determinado

Al quedarle todavía 18 meses de contrato, que se mantenga en el club sin ser parte durante tanto tiempo le traería dos problemas a Boca: seguir pagando un elevado contrato y que ocupe un cupo de extranjero. Pero en caso de tomarse esta decisión, Boca lo dejaría como un nuevo caso “Almendra“, quien estuvo un año y medio colgado entrenando en el predio pero sin hacerse presente en las canchas. El asterisco con Villa sería que, al tener un juicio pendiente a desarrollarse a fines de este año, en caso de ser culpable allí podría caer en prisión, y ahí Boca pondría fin anticipadamente a su vínculo por cuestiones judiciales incluso más graves que las que ya posee.

¿Qué es lo que debería hacer Boca con Villa?