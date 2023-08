En el día previo al duelo ante Nacional, Jorge Almirón confirmó a los convocados y ensayó con un novedoso equipo en donde Edinson Cavani fue titular. Además, el mercado de pases sigue generando impacto tanto en altas como en posibles bajas. Enterate de todo acá.

Los convocados para enfrentar a Nacional en La Bombonera

Boca dio a conocer la lista de convocados que tendrá a disposición Jorge Almirón para el duelo que se desarrollará este miércoles a las 21 horas ante Nacional en donde contará por primera vez con Edinson Cavani en la nómina e incluso se perfila como titular para dicho duelo.

Además del “Matador”, quienes están de regreso entre los concentrados se encuentran Darío Benedetto y Marcos Rojo. Los otros cambios que se dieron en la lista de buena fe para los octavos –Janson, Blondel, Anselmino y Campuzano– se encuentran todos convocados de igual manera que Cavani.

Como ausencias llamativas, no estarán presentes en La Bombonera como alternativas ni Norberto Briasco, ni Esteban Rolón ni Agustín Sandez, quienes son habituales concentrados pese a no tener muchos minutos y estar lejos de ser titulares. Sin embargo, sus salidas de Boca podrían ser inminentes y por eso no formarán parte del encuentro ante Nacional. Tampoco estará Nicolás Orsini, quien no es tenido en cuenta desde el inicio del ciclo Almirón y tiene todo encaminado para su salida del cuadro boquense.

El XI que se ensayó en la previa del partido ante Nacional

Luego de mantener el hermetismo respecto al equipo que puede ser el inicialista en La Bombonera para recibir a Nacional en la vuelta de los octavos de la Copa Libertadores, Jorge Almirón plasmó finalmente un XI en el entrenamiento de este martes en el día previo al partido que definirá quien pase a cuartos de final del certamen copero.

Allí, la principal cuestión estuvo marcada en que Edinson Cavani integró el equipo desde el inicio y compartió dupla de ataque con Miguel Merentiel, por lo que podría hacer su debut en Boca ante el conjunto uruguayo con un compatriota en el frente ofensivo.

Sin embargo, las cuestiones trascendentales en lo que respecta al armado del equipo también pasaron por el esquema que plasmó el entrenador de Boca, ya que el DT xeneize decidió probar en la práctica con una táctica integrada con tres defensores, dos carrileros, tres volantes y dos delanteros referencia.

Sin que sea el equipo confirmado, ya que Almirón suele realizar variantes a la hora de dar el XI oficial el mismo día de los duelos que afronta Boca, la formación inicial que plasmó el entrenador xeneize estuvo integrada por Sergio Romero; Luis Advíncula, Nicolás Figal, Bruno Valdez, Nicolás Valentini, Frank Fabra; Cristian Medina, Pol Fernández, Valentín Barco; Edinson Cavani y Miguel Merentiel.

Benedetto negocia con Pachuca, según revelan en México

Uno de los grandes objetivos del mercado de pases en Boca era cerrar la contratación de Edinson Cavani, una vez surgió la posibilidad de hacerlo. Con el uruguayo ya presentado oficialmente, en una operación histórica para el fútbol argentino, la pregunta que se hace la mayoría es quién será el acompañante del Matador en la delantera durante el desarrollo de 2023.

Con la salida de Luis Vázquez, vendido a Bélgica por una cifra millonaria, Miguel Merentiel parecer ser la primera opción para Jorge Almirón detrás de Cavani. Lógicamente, Darío Benedetto retrocedió algunos casilleros en la lucha por la titularidad y este escenario podría desembocar en su salida del club, según informaron desde Norteamérica.

Desde FOX Sports México dieron a conocer una presunta negociación entre el Pipa y un club de la Liga MX para convertirse en refuerzo en este mismo mercado de pases. “Darío Benedetto y Pachuca avanzan de forma positiva para que el delantero de Boca regrese al fútbol mexicano”, informó el periodista Paco Montes en sus redes sociales.

Si sumamos la propuesta que le acercó el Inter de Porto Alegre en estos últimos meses, al goleador del Xeneize le sobran variantes para salir del club de La Ribera si él lo desea. Es por eso que habrá que esperar su decisión final sobre el cierre del libro de pases en el exterior para conocer el desenlace de esta novela.

Bullaude es nuevo refuerzo: el anuncio de Boca

A la espera de la definición de la serie con Nacional, Boca confirmó a su quinto refuerzo. A través de su nueva cuenta “Esto es Boca”, el club de la Ribera comunicó que Ezequiel Bullaude se hará la revisión médica este miércoles para sumarse al plantel del día después del partido que se jugará en La Bombonera.

“Llegará a Buenos Aires este miércoles, se realizará la revisación médica y, si todo está bien, se convertirá en refuerzo de Boca”, comunicó el club en sus redes sociales. De esta manera, Jorge Almirón tendrá al volante que tanto venía pidiendo en este mercado de pases.

La operación se hace a préstamo por 18 meses y el club de la Ribera tendrá una opción de compra. Si Boca clasifica a cuartos de final, podrá ser anotado en la lista junto con Marcelo Saracchi y otro futbolista más.

Tres juveniles se van a préstamo

Mientras Boca se encuentra reforzándose en el mercado de pases con futbolistas de jerarquía como Edinson Cavani, Lucas Janson, Lucas Blondel, Ezequiel Bullaude y Marcelo Saracchi, en la Ribera a su vez buscan tener ciertas bajas para conseguir capital como sucedió con las ventas de Alan Varela y Luis Vázquez al fútbol europero, así como también pretenden ceder futbolistas juveniles para darles más rodaje profesional.

Como sucedió con los casos recientes de Nicolás Valentini y Ezequiel Fernández -cedidos a clubes del fútbol argentino y que hoy pelean por la titularidad en Boca- o el reciente regreso de Vicente Taborda, en este mercado ya se sabe puertas adentro del club de la Ribera quienes serán los pibes del semillero que pueden salir a préstamo.

Teniendo en cuenta que corren de atrás en sus posiciones y que existe una fuerte competencia, se supo que los tres juveniles que podrían salir de manera inminente son Gonzalo Morales, Gabriel Aranda y Lautaro Di Lollo. Acá podrás ver caso por caso en detalle.

