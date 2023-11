Llegó el día. A partir de las 17 horas, Boca se enfrentará a Fluminense por la final de la CONMEBOL Libertadores, donde los comandados por Jorge Almirón buscarán su séptimo trofeo en el certamen, mientras que los de Fernando Diniz irán detrás de su primer galardón internacional tras sus derrotas en 2008 y 2009.

Sin la presencia de Marcos Rojo, habitual titular en el XI del Xeneize, su lugar estará siendo ocupado por Nicolás Valentini. Cabe destacar que la ausencia del capitán se debe a que fue expulsado contra Palmeiras en la semifinal.

Tras los últimos entrenamientos, Almirón decidió que no haya sorpresas en la formación inicial, y colocará a los mismos con los que entrenó hasta el viernes 3 de noviembre.

Por su parte, Diniz tenía algunas dudas porque el estado físico de Felipe Melo no era el mejor tras una molestia física contra Goiás, en la fecha 29 del Brasileirão. Y ahora que confirmó la alineación, se develó el misterio: el ex Inter de Milán será parte del equipo titular. Pero el que no estará desde el inicio será John Kennedy.

La formación de Boca para enfrentar a Fluminense por la CONMEBOL Libertadores

Sergio Romero; Luís Advíncula, Nicolás Figal, Nicolás Valentini, Frank Fabra; Cristian Medina, Ezequiel Fernández, Guillermo Fernández, Valentín Barco; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.

La formación de Fluminense para enfrentar a Boca por la CONMEBOL Libertadores

Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo, Marcelo; André, Matheus Martinelli; Keno, Ganso, John Arias; Germán Cano.

El equipo arbitral para la final

Wilmar Roldán estará acompañado por Alexander Guzmán y Dionisio Ruiz como asistentes. Andrés Rojas será el cuarto árbitro y Wilmar Navarro, el quinto. El VAR estará integrado por los chilenos Juan Lara, Ángelo Hermosillo (AVAR1) y Edson Cisternas (AVAR2), sumados al colombiano John Ospina (AVAR3).