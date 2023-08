Se viene el encuentro más importante para Boca en lo que va del 2023 en donde deberán conseguir la clasificación a cuartos de final de la Copa Libertadores en La Bombonera ante Nacional luego de lo que fue el empate 0 a 0 en Montevideo del pasado miércoles.

Para el mismo, el club de la Ribera ya dio a conocer la lista de convocados que tendrá a disposición Jorge Almirón para el duelo que se desarrollará este miércoles a las 21 horas en donde contará por primera vez con Edinson Cavani en la nómina e incluso se perfila como titular para dicho duelo.

Además del “Matador”, quienes están de regreso entre los concentrados se encuentran Darío Benedetto y Marcos Rojo. Los otros cambios que se dieron en la lista de buena fe para los octavos –Janson, Blondel, Anselmino y Campuzano– se encuentran todos convocados de igual manera que Cavani.

Como ausencias llamativas, no estarán presentes en La Bombonera como alternativas ni Norberto Briasco, ni Esteban Rolón ni Agustín Sandez, quienes son habituales concentrados pese a no tener muchos minutos y estar lejos de ser titulares. Sin embargo, sus salidas de Boca podrían ser inminentes y por eso no formarán parte del encuentro ante Nacional. Tampoco estará Nicolás Orsini, quien no es tenido en cuenta desde el inicio del ciclo Almirón y tiene todo encaminado para su salida del cuadro boquense.

¿Cómo formará Boca ante Nacional?

A falta de confirmación oficial, y con la posibilidad de algunos cambios durante el día del partido, Jorge Almirón ensayó un XI con estos nombres: Sergio Romero; Luis Advíncula, Nicolás Figal, Bruno Valdez, Nicolás Valentini, Frank Fabra; Cristian Medina, Pol Fernández, Valentín Barco; Edinson Cavani y Miguel Merentiel; en un esquema 5-3-2.

¿Cómo formará Nacional en La Bombonera?

A falta de confirmación oficial, los dirigidos por Álvaro Gutiérrez irán a La Bombonera de la siguente manera: Salvador Ichazo; Leandro Lozano, Daniel Bocanegra, Diego Polenta, Gabriel Baez; Diego Rodríguez, Yonathan Rodríguez; Alfonso Trezza, Diego Zabala, Gonzalo Castro; Bruno Damiani.

¿Quién será el árbitro de Boca-Nacional?

El encargado de impartir justicia en La Bombonera será el brasileño Anderson Daronco, mientras que en el VAR será su compatriota Damian Nobre. El resto de la terna está integrada por brasileños tanto en el campo de juego como en la cabina.

