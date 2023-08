Boca se prepara para un duelo vibrante ante Nacional en Montevideo por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores y para el mismo, Jorge Almirón no confirmó el once inicial y ni siquiera se los pasó a los propios futbolistas xeneizes, por lo que no se sabrá la formación de arranque hasta minutos previos al puntapié inicial en el Gran Parque Central.

Antes de viajar desde Ezeiza rumbo a Uruguay, Almirón paró un XI con el que ensayó en el Predio en donde se vieron varias sorprendentes decisiones como la utilización de Lucas Blondel y Lucas Janson en lo que puede ser su estreno para ambos refuerzos de Boca, además de utilizar a Jorman Campuzano como 5 titular y sin incluir a Exequiel Zeballos ni Valentín Barco en el equipo.

Sin embargo, esta formación plasmada en las últimas horas no era el equipo confirmado para enfrentar a Nacional, ya que mientras avanzaron las horas del día de partido, se supo que el entrenador de Boca tiene tres dudas respecto al armado el XI inicial.

Una de ellas es quién ocupará el rol de extremo izquierdo, ya que para el puesto aparecen Lucas Janson haciendo su debut, Exequiel Zeballos (de grandes minutos con gol incluido ante Independiente el fin de semana) y Valentín Barco, quien viene siendo el titular en el puesto.

Las otras dos dudas serán conjuntas al puesto de volante defensivo, ya que si bien se probó en la práctica del martes con Jorman Campuzano en la zona, finalmente Alan Varela podría ser titular y disputar su último partido en Boca antes de salir vendido al Porto. Así mismo, tampoco se descarta que Almirón utilice línea de 5 defensores y que ingrese como titular Marcos Rojo o Aaron Anselmino. Quedará esperar a lo que confirme Jorge Almirón. De momento, el DT juega al mistero para la noche copera.

El posible XI de Boca vs Nacional en Montevideo

Sergio Romero; Lucas Blondel, Nicolás Figal, Nicolás Valentini, Frank Fabra; Pol Fernández, Alan Varela/Jorman Campuzano/Marcos Rojo (como quinto defensor), Cristian Medina; Luis Advíncula, Miguel Merentiel y Lucas Janson/Exequiel Zeballos/Valentín Barco. DT: Jorge Almirón.

