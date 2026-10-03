Leonel Flores llama la atención en Europa: “Joya de Boca, futuro de Argentina”

El futbolista xeneize empieza a ser tema de conversación en el viejo continente y hasta lo comparan con Carlos Tevez.

El pibe Leonel Flores atraviesa unos días soñados con apenas 19 años. De ser parte de la remontada de Boca ante Racing para clasificar a las semis de la Copa Argentina a debutar con la Selección frente a Bolivia y ser figura del Xeneize 48 horas más tarde en la goleada ante Unión, en la que se despachó con un doblete de golazos.

Lógicamente, su rendimiento en Boca y sus primeros minutos en la Albiceleste comenzaron a generar comentarios en todas partes del mundo. De hecho, fueron varios medios en Europa que ya lo empezaron a nombrar.

Portales como AS en España, La Gazzetta dello Sport en Italia y Goal en Reino Unido se mostraron interesados en lo que Leo Flores hizo para la Selección Argentina y para Boca en las últimas horas.

Entre las fuentes citadas, el medio español dejó un título contundente a la hora de analizarlo: “Leonel Flores, joya de Boca y futuro de Argentina”. Allí, entre otras cuestiones, lo compararon con un ídolo xeneize. “Su fútbol despierta sensaciones. Como atacante, Flores es el clásico ariete al que le gusta caer a una de las dos bandas. En Argentina recuerda mucho a un tal Carlos Tévez. Se asemeja en estilo, ya que logra superar a sus rivales a base de corpulencia y agilidad“, expresaron en la nota.

Portada de AS sobre Flores

Incluso, lo postularon como uno de los jugadores que pueden pisar firme en la Selección Argentina en la era post Messi: “La figura de Leo Flores emerge como un diamante por pulir. La oportunidad para ganarse un puesto con la tricampeona del mundo es ahora. Los aficionados y la prensa del país coinciden, en su mayoría, en que el ariete de Boca ha hecho méritos suficientes para hacerse un hueco en una lista sumamente competitiva. La retirada de Messi abre una vía para construir un nuevo ataque“.

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Portada de Sprint e Sport de Italia, dependiente de la Gazzetta

Boca deberá estar atento a su situación, ya que, como es costumbre, cuando un medio europeo pone sus ojos en un juvenil sudamericano, las ofertas e intereses de los clubes no tardan en llegar.

Flores habló tras ser figura ante Unión

Al finalizar el encuentro, el pibe de 19 años habló en el campo de juego y se mostró con ganas de ir por más. “Sé que esto recién está empezando, pero estoy muy contento con mi presente. Vengo buscando esto hace mucho tiempo y por suerte se están dando las cosas muy bien”, comenzó, en diálogo con ESPN.

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Además, expresó felicidad por sus primeros goles en La Bombonera: “Ya había hecho uno en cancha de Huracán y ahora por suerte se me pudo abrir el arco en esta cancha tan hermosa y con esta gente que está loca. Muy contento, me brindan su apoyo todo el tiempo y solo tengo palabras de agradecimiento.

Por último, Flores detalló qué tiene este Boca para mostrarse tan sólido: “Hay que estar juntos, seguir trabajando desde que llegó el Vasco venimos haciendo las cosas muy bien y hay que seguir por este camino“.

El contrato de Leonel Flores

La historia de Flores en el primer equipo comenzó con el Vasco Arruabarrena sentado en el banco de suplentes. El DT lo promovió luego de un destacado rendimiento en Reserva y en pocos partidos le ganó la pulseada a Sebastián Villa.

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Al igual que el de Aranda, el contrato de Leo termina a finales de 2029. La cláusula de rescisión es exactamente la misma: 20 millones de dólares que suben a 25 si un club pretende llevárselo con el mercado argentino cerrado.

Los números de Leonel Flores en Boca

Desde su debut en el primer equipo del Xeneize, el delantero de 19 años lleva disputados un total de 18 partidos, en los que marcó cuatro goles y aportó tres asistencias. Además, recibió tres tarjetas amarillas y no fue expulsado en 1266 minutos en cancha.