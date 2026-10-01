Leonel Flores hizo un sentido posteo en sus redes tras debutar en la Selección Argentina y Cuti Romero le respondió: “Esto sigue”

El juvenil ya fue apadrinado por el nuevo capitán de la Albiceleste tras su debut ante Bolivia.

La Selección Argentina se floreó en el primer amistoso de la fecha FIFA de septiembre y octubre al vencer por 4 a 0 a Bolivia, con los goles de Lautaro Martínez, Nico Paz, Cuti Romero y José López. Además de los goleadores, el jugador que se llevó todos los flashes fue el joven prospecto de Boca, Leonel Flores.

El oriundo de Beccar ingresó para los últimos 10 minutos del partido disputado en el Mario Alberto Kempes y deslumbró a propios y ajenos con sus gambetas, su velocidad y su técnica. Incluso, participó en el gol del Flaco López y casi cierra la goleada con un golazo de volea, que el arquero Guillermo Vizcarra contuvo.

Tras su prometedor debut en la Albiceleste, el delantero de Boca se expresó en zona mixta y en las redes sociales. En su posteo en Instagram, Flores dejó un emotivo mensaje: “Un orgullo debutar con esta Selección tan hermosa. Muchas gracias a mi familia que me acompaña desde muy chico para que este sueño se hiciera realidad“.

Entre los múltiples comentarios que recibió en su publicación, apareció el de Cuti Romero, quien tuvo su estreno como capitán de la Selección Argentina. “Esto sigue, hermano“, respondió el cordobés al posteo del joven xeneize, que ya empieza a ser sensación en la Albiceleste. Enorme gesto del flamante nuevo portador de la cinta con el debutante de 19 años.

La palabra de Flores en zona mixta

Leonel Flores, que tuvo su estreno oficial en la Selección Mayor también dialogó con la prensa y dijo: “De chico que tengo bastante personalidad, a la hora de agarrar la pelota no me importa a quien tengo enfrente. Jugué tranquilo y con confianza, vengo soñando con esto desde chico”.

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Scaloni habló de Leonel Flores

Una vez terminado el partido, Lionel Scaloni fue consultado por los pibes de la nueva generación y dijo: “A Leo Flores, como al resto de los chicos, les pedimos que hagan lo que hacen sus clubes y él hace eso en su club y si viene acá y no hace eso, estaríamos preocupados”.

Además, agregó: “Hay que cuidarlo, contenerlo, yo sé que en Boca lo tratan bien porque es un talento que hay que cuidarlo, como a Franco, que creo que tienen la misma edad… y nosotros pensamos que es veterano. Hay que cuidarlos a estos chicos porque es la única manera que nos den frutos. No podemos pedirle a Flores que haga en todos los partidos lo que hizo en estos diez minutos”.

En síntesis

Victoria 4-0 de Argentina sobre Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes.

sobre Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes. Leonel Flores debutó en la Selección con 19 años jugando 10 minutos.

en la Selección con 19 años jugando 10 minutos. Cuti Romero fue capitán de la Albiceleste por primera vez.