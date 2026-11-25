En diálogo con BOLAVIP, una de las figuras de la Selección Argentina en el Mundial Sub-17 compartió sus sensaciones sobre este momento.

Este miércoles, la Selección Argentina diagramó un partido realmente turbulento en el marco de la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial Sub-17 de Qatar. Sucede que el combinado comandado estratégicamente por Diego Placente comenzó perdiendo 2-0 frente a Dinamarca, pero se recuperó y selló su pasaje hacia la próxima instancia.

La Albiceleste reaccionó y dio vuelta el partido, aunque luego terminó empatando 3-3 y metiéndose segundo a los 16avos de final de la propia Copa del Mundo. Los goles fueron de Giovanni Baroni, Juan Cruz Policella y Alan Alcaraz, aunque, nuevamente, Simón Escobar volvió a desplagar todo su talento sobre el campo de juego.

Luego del compromiso, la propia perla de Vélez Sarsfield dialogó con BOLAVIP. Entre otras cosas, proporcionó sus sensaciones sobre lo acontecido en este cotejo, al mismo tiempo que se refirió a la comparación que comenzó a surgir entre su figura y la de Enzo Fernández, consagrado mediocampista del seleccionado mayor.

“Gracias a Dios, pudimos cumplir con pasar a los 16avos de final. La verdad que Dinamarca era un equipo muy difícil, muy duro, pero se nos dio. Apenas terminamos el primer tiempo, estábamos un poco frustrados por el resultado, pero estábamos todos tranquilos y teníamos fe que lo íbamos a dar vuelta”, comenzó indicando.

💬 "EL PRIMER TIEMPO ESTÁBAMOS FRUSTRADOS".



El análisis de Simón Escobar luego del empate y clasificación del seleccionado argentino Sub 17. pic.twitter.com/JZI6wkPd8s — Bolavip Argentina (@BolavipAr) November 25, 2026

“La verdad que yo estoy tranquilo, estoy enfocado en mi familia. Si se habla eso de mí, la verdad que me pone muy contento, pero toca seguir humilde”, continuó exteriorizando la joya de solamente 17 años de edad, que surgió como lateral izquierdo, pero que empezó a desempeñarse, con sumo éxito, en otras zonas del campo de juego.

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🎙️ BOLAVIP: '¿Sos consciente de lo que se habla de vos? Algunos hablan del nuevo Enzo Fernández'.



🗣️ SIMÓN ESCOBAR: 'Estoy tranquilo, enfocado en mi familia. Me pone muy contento que se hable eso. Toca seguir humilde'.



El futbolista de la Selección Argentina, autor de una… pic.twitter.com/zgAiccDrVc — Bolavip Argentina (@BolavipAr) November 25, 2026

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