Limpieza en Boca: los 4 jugadores que Almirón ya no tendría en cuenta

Ante la enorme cantidad de llegadas, son varios los jugadores de Boca que perderán terreno en esta temporada. Es por eso que el Consejo de Fútbol piensa en algunas salidas. Ya se fue Gonzalo Morales, mientras que Agustín Sández está cerca de marcharse a Rosario Central. No serán los únicos que se irán por decisión de Jorge Almirón.

Según explicó el periodista Augusto César, “hay una idea de renovación un poco de plantel, con jugadores que quieren descartar”. Allí aparecen cuatro futbolistas con escasos minutos en los últimos meses y que no cumplieron con las expectativas. Están más afuera que adentro.

“Orsini, Rolón, Briasco y Ramírez”, soltó el corresponsal en Radio Continental. Sobre el último mencionado, agregó: “Ojo si ni siquiera se concentra para el partido del viernes, hay que estar atentos ahí también”. Todo indica que se irán del club en este mercado

“Son jugadores que el técnico dijo: ‘Ya los vi, ya sé lo que me pueden dar y la verdad no me convencen tanto'”, confirmó Augusto.

Rolón, cerca de Gimnasia

El volante con pasado en Argentinos y Huracán está muy cerca de convertirse en nuevo refuerzo del Lobo. Su último encuentro en Boca fue el 6 de julio, cuando se fue expulsado en un empate 0 a 0 con Unión.